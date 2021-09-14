Con trai cưng của Hòa Minzy lập kỷ lục khủng trên Facebook chỉ với thời gian 2 tháng?

Từ trước tới nay, con trai Hòa Minzy là nhóc tỳ đầu tiên của sao Việt lập được một kỷ lục như vậy.
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Từ khi được mẹ công khai trên MXH, bé Bo - con trai Hòa Minzy đã trở thành tâm điểm bởi ngoại hình dễ thương và loạt khoảnh khắc tinh nghịch, đáng yêu. Vì vậy, dù chỉ mới 2 tuổi, bé Bo đã lập được một kỷ lục mà ít ai có thể làm được.
Cách đây không lâu, Hòa Minzy có lập riêng cho con trai một trang fanpage có tên CON LÀ BO ĐÂY chuyên để đăng tải các hình ảnh và video về đời sống hằng ngày của bé Bo. Không ngờ, các video hay hình ảnh được đăng tải đều nhận được lượt tương tác khủng ngoài dự đoán và chiếm sóng luôn cả người mẹ nổi tiếng.
Chính nhờ sự yêu thích của cộng đồng mạng dành cho bé Bo mà fanpage này đã đạt được cột mốc 1 triệu lượt theo dõi chỉ sau 2 tháng lập ra dù không nhận bất kỳ hợp đồng quảng cáo nào. Bà mẹ trẻ Hòa Minzy cũng 'thay lời con' gửi lời cảm ơn đến những người yêu thích bé trên fanpage này.
Cụ thể, Hòa Minzy viết: "1 triệu follower. Fanpage của Bo chúi nhà ta đã đạt 1 triệu người đăng ký theo dõi sau 2 tháng ạ. Chúc mừng Bo và cảm ơn tình cảm của ông bà, cô chú, anh chị rất nhiều ạ".
Bài viết nhanh chóng thu hút lượt tương tác chóng mặt chỉ trong vài tiếng đăng tải. Dưới phần bình luận, nhiều netizen cũng ăn mừng cùng mẹ con bé Bo, trong đó có cả 2 thành viên còn lại của gia đình Hoa Dâm Bụt là Erik và Đức Phúc.
"Fan chân chính chính là cậu Phúc đây, đã canh me đúng khoảnh khắc này để chụp kỷ niệm cho Bo thúi của cậu. Trộm vía có thể chắc Bo cũng không biết 1 triệu follower là gì nhưng cậu chắc chắn một điều rằng mẹ Hòa sẽ nói cho Bo biết rằng có rất nhiều các cô chú ông bà yêu quý con và đặc biệt là 1 triệu cô chú ông bà ở đây". - Đức Phúc .
Erik cũng vui vẻ chúc mừng chiến tích của bé Bo: "Bo của cậu là nhóc tỳ hot quá luôn rồi. Bo của mẹ Hoà trộm vía thông minh, tình cảm, lanh lợi từ nhỏ nên ai cũng thương, cũng yêu con hết. Mong con lớn nhanh để con hiểu tình cảm của tất cả mọi người dành cho con to bự như thế nào nha. Yêu Bo lắm, chúc mừng cả gia đình mình".
Được biết, bé Bo là kết tinh hạnh phúc của Hòa Minzy và bạn trai là thiếu gia giàu có. Cả 2 chưa có ý định kết hôn nhưng vẫn sinh con như một minh chứng cho tình cảm của đôi trẻ.