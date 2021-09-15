Chi Pu trở lại đường đua âm nhạc với một nghệ danh hoàn toàn khác, vừa ra mắt đã chễm chệ #1 Itunes?

Do những điểm tương đồng trong giọng hát, nhiều người cho rằng giọng ca mới toanh tên Loli chính là Chi Pu nhưng với tạo hình giấu mặt.

Tính đến thời điểm hiện tại đã hơn 1 năm Chi Pu không ra sản phẩm âm nhạc nào mới kể từ ca khúc Mơ Anh phát hành vào đầu tháng 9/2020. Vì vậy, việc một ca khúc được gắn tên Chi Pu được ra mắt vào lúc này là hoàn toàn không có gì đáng ngạc nhiên. Ca khúc mới của Kiên kết hợp một cái tên mới toanh, suốt MV là một cô gái cũng giấu mặt nốt - Ảnh: Chụp màn hình Thiên Đường Cô Đơn vừa ra mắt đã nằm chễm chệ trên #1 Itunes, đánh bại cả LALISA - Ảnh: Chụp màn hình Tuy vậy, mới đây một sản phẩm mới toanh đến từ ca sĩ/nhạc sĩ Kiên có tên Thiên Đường Cô Đơn vừa ra mắt đã nằm chễm chệ trên #1 Itunes dù MV có view khá thấp chỉ với 12 nghìn lượt xem. Điều đáng chú ý ở đây, cái tên hợp tác lần này với Kiên cũng vô cùng mới: Loli.

Khi nghe ca khúc này, nhiều người nhận ra sự giống nhau đến ngỡ ngàng của trong giọng hát của Loli với Chi Pu. Nhiều người còn tin chắc đây chính là giọng ca Từ Hôm Nay nhưng chỉ khác là cô đã dùng một nghệ danh mới và lần comeback này thì giấu luôn cả mặt. Nhiều bình luận cho rằng Loli chính là Chi Pu - Ảnh: Chụp màn hình Ở phần mô tả MV lại cho biết đây là lần đầu Loli kết hợp cùng Kiên - Ảnh: Chụp màn hình Loli cũng bày tỏ sự hồi hợp trên story Instagram của mình - Ảnh: Chụp màn hình Thật ra nghi vấn này không phải là không có cơ sở khi ngoài giọng hát ra, Kiên và Chi Pu cũng từng hợp tác trong một sản phẩm âm nhạc trước đây là Cung Đàn Vỡ Đôi ra mắt vào tháng 6/2020. Tuy vậy, ở phần mô tả MV lại khẳng định rằng đây là lần kết hợp đầu tiên của Kiên và Loli và trên story Instagram của cô nàng cũng cho biết khá hồi hộp vì đây là lần ra mắt đầu tiên của mình.

Kiên block thẳng tay những bình luận ác ý - Ảnh: Chụp màn hình Về phía Kiên, anh chàng nhạc sĩ trẻ cũng từ chối giải đáp những thắc mắc liên quan đến danh tính thật của Loli và block thẳng tay những người để lại bình luận ác ý về MV và Loli. Vì thế, rất có thể Loli chỉ vô tình có giọng hát giống với Chi Pu mà thôi.

Một nam ca sĩ tiết lộ về tình trạng bị liệt nửa mặt, gây khó khăn trong việc tiếp tục làm nghề Hiện tại trình trạng sức khỏe của Lou Hoàng đang khiến nhiều người lo lắng, các đồng nghiệp và bạn bè đều lên tiếng động viên anh.

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