Bị antifan hỏi chuyện giới tính, Vũ Hà không ngần ngại trả lời cực xéo sắc

Vấn đề giới tính của các nghệ sĩ từ lâu luôn là chủ đề được nhiều người quan tâm và bàn tán. Nhiều nghệ sĩ chưa từng lên tiếng xác nhận bất kỳ điều gì về việc này thường bị antifan "xỉa xói", người điềm tĩnh thì bỏ qua, cũng có người không thể im lặng được nên quyết đối đáp ra trò.

Cụ thể, người này đã để lại bình luận: "Khai thật giới tính của ngoại đi". Vũ Hà đáp trả lại một bình luận khiến nhiều người thích thú: "Cuộc đời ngoại chỉ đi khai giới tính một lần, lúc đi làm thẻ căn cước. Thế con đã có giấy căn cước chưa?".

Mới đây, trong một bài đăng của Đàm Vĩnh Hưng trên trang cá nhân của anh, bỗng dưng người bạn thân lâu năm là Vũ Hà cũng bị vạ lây. Cụ thể, một cư dân mạng đã tranh thủ dịp này để "cà khịa" chuyện giới tính của Vũ Hà.

Một antifan 'cà khịa' chuyện giới tính của Vũ Hà bị anh 'chỉnh' ngay tức khắc - Ảnh: Internet

Ngoài ra, còn có nhiều bình luận tiêu cực khác đến từ phía antifan khiến nam ca sĩ phải lên tiếng đáp trả như: "Nam là nam, nữ là nữ, chứ õng ẹo chả ai đoán ra được". Vũ Hà "xéo sắc" trả lời: "Đời phải chập chờn thế mới thú vị. Chứ rõ ràng quá, vợ bọn em chén anh à. Mơ đi".

Hay: "Hà là gái hay bê đê vậy?". Ngay lập tức, ca sĩ Vũ Hà đã trả lời cực thâm thúy: "Không có thằng đàn ông nào đi thắc mắc chuyện giới tính của thằng đàn ông khác. Hay thấy đẹp quá, chịu không nổi, muốn chén ngoại hả?".

Vũ Hà đã kết hôn hơn 20 năm với một người vợ hơn anh 8 tuổi - Ảnh: Internet

Được biết, Vũ Hà đã kết hôn với bà xã hơn 8 tuổi hơn 20 năm và công khai lần đầu vào năm 2013. Mỗi khi có người thắc mắc về giới tính của anh cũng như bàn tán về nhan sắc của bà xã, nam ca sĩ cũng đều đáp trả cực đanh thép nhưng antifan có vẻ không chịu buông tha cho anh.

Về cuộc hôn nhân với người vợ hơn 8 tuổi, cách đây không lâu trên một chương trình truyền hình, Vũ Hà từng nói: "Việc lấy vợ hơn tuổi, người trong cuộc như tôi nghe hơi nhói một chút, nhưng đời mà, thiên hạ có mồm của họ, muốn nói gì thì nói, không thể cản được. Quan trọng nhất là người trong cuộc cảm thấy như thế nào thôi. Mỗi người trong xã hội này đều có cuộc sống riêng tùy theo mình chọn.

Đàm Vĩnh Hưng và vợ chồng Vũ Hà tại một sự kiện - Ảnh: Internet

Cuộc sống này được hay không cũng do quyết định của mình. Ngay cả trong chuyện tình cảm, đâu ai muốn bị chọn những gì mình không thích, đều do tự mình hết. Tôi cảm thấy người này hợp thì tôi chọn. Tôi chọn vợ tôi vì tôi thích. Tôi và vợ tôi giống như cái duyên. Ban đầu, chúng tôi chỉ chơi bời cho vui, cũng chị chị em em, nhưng tình cảm đến lúc nào không hay biết".