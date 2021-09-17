Vân Sơn khoe 2 khối tài sản 'khủng' nhất sự nghiệp sau hơn 31 năm định cư tại Mỹ

Nam danh hài cho biết đây là 2 khối tài sản "khủng" nhất sự nghiệp của mình sau mấy chục năm bôn ba làm lụng.

Danh hài Vân Sơn được biết đến như một tên tuổi lớn của làng hài hải ngoại. Tháng 4/1990, anh cùng gia đình sang Mỹ định cư, sau 6 tháng xuất ngoại thì anh kết hôn cùng với người vợ hiện tại.

Một trong những lần hiếm hoi vợ của Vân Sơn lộ diện - Ảnh: Internet

Từ trước đến nay, Vân Sơn nổi tiếng là một người có đời tư vô cùng kín đáo, nhất là những vấn đề về gia đình. Vì vậy, dù đã bên nhau tận 31 năm, nam danh hài rất ít khi tiết lộ bất kỳ điều gì về vợ con anh trên sóng truyền hình.

Vân Sơn bên cạnh 2 con trai đã trưởng thành - Ảnh: FBNV

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Vân Sơn có đăng tải bức ảnh chụp cùng hai cậu quý tử với dòng caption: "Sau mấy chục năm bôn ba, làm lụng vất vả. Đây là hai khối tài sản quý giá nhất trong cuộc đời tôi. Quá đã luôn. Các bạn nhìn thấy tài sản của tôi có "khủng" không?". Được biết, con trai lớn của anh từng tham gia diễn xuất trong MV Mối Duyên Quê của anh và ca sĩ Giáng Ngọc.

Dưới phần bình luận, có kha khá những comment dành lời khen "2 khối tài sản khủng" của Vân Sơn. Một bình luận viết: "Đúng là tài sản khủng nhưng anh Sơn luôn đẹp trai nhất trong 3 anh em".

Vân Sơn chụp ảnh cùng 2 con trai khi còn bé - Ảnh: FBNV

Người khác comment: "Đúng, đó là tài sản vô giá đó Vân Sơn ơi. Đến khi 2 đứa nó lấy vợ, là tài sản lại nhân lên gấp 3 lần đó. Chúc gia đình nhiều sức khỏe, hạnh phúc nhé".

Cũng có một bình luận khá hài hước như: "Không thấy giống chút nào hết. Nhóc bên trái giống Bảo Liêm, bên phải giống Việt Thảo". Tuy nhiên comment này lại bị nhận xét là vô duyên vì nói thế không khác nào bảo vợ anh là người không chung thủy.

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