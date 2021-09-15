Quý tử hào môn có thể gặp nguy hiểm do ổ điện đặt ở tầm thấp, Hoà Minzy lập tức lên tiếng giãi bày

Bé Bo nhà Hòa Minzy là một trong những nhóc tì được chút ý và yêu thích nhất của showbiz Việt. Không chỉ bởi sự lém lỉnh đáng yêu, bé Bo còn có những hoạt động cho thấy sự thông minh, lanh lợi của mình. Từ khi tham gia “hội nghiện con", nữ ca sĩ này trở thành bà mẹ bỉm sữa chính hiệu, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc của con khiến dân tình thích thú.

Bé Bo nhà Hoà Minzy đang là nhóc tỳ được nhiều cư dân mạng quan tâm và theo dõi - Ảnh: FBNV

Mới đây, trên kênh YouTube "Con là Bo đây", nữ ca sĩ vừa đăng tải 1 đoạn clip đời thường của bé. Song, cư dân mạng đã "soi" ra được các chi tiết sẽ gây ảnh hưởng đến bé nếu có sự cố xảy ra.

Cụ thể, các ổ điện nhà Hoà Minzy đặt ở tầm thấp nên bé Bo có thể "động tay động chân" vào ổ điện bất cứ lúc nào mà nữ nghệ sĩ không ở gần con. Đồng thời, nữ ca sĩ đi lấy bánh mì bên trong bếp nhưng con trai ngồi 1 mình ở ban công không có rào chắn. Những sơ hở này khiến dân tình không khỏi nhắc nhở mẹ của bé Bo.

Nữ ca sĩ lên tiếng giải thích về sự việc - Ảnh: chụp màn hình

Được biết, nhà Hoà Minzy sống trong căn nhà mặt đất, song vì dịch bệnh ông xã sang Úc công tác nên mới chuyển về chung cư gần đây. Trước những ý kiến của dân mạng, ngay lập tức Hòa Minzy đã chính thức lên tiếng giải thích.

"Mẹ Bo rất hiểu sự nguy hiểm của ban công chung cư, đợi hết dịch chắc chắn sẽ làm lại cho an toàn hơn ạ. Mẹ con không để con 1 mình bao giờ hết và cũng luôn dạy con những điều không nên ngoài ban công. Không bạn nhỏ nào hoàn hảo cả, mong cô chú đồng hành cùng Bo từ giờ đến khi con lớn khôn để thấy từng sự thay đổi nhỏ của con nha", mẹ bé Bo bày tỏ.

Cô nàng cũng giãi bày trên trang mạng Instagram - Ảnh: chụp màn hình

Theo chia sẻ, do tình hình dịch bệnh nên gia đình cô vừa dọn lên chung cư ở trong thời gian gần đây và chưa kịp rào lưới cũng như sửa sang nhà cửa. Hơn ai hết, Hoà Minzy luôn theo sát từng bước chân và lưu ý giữ an toàn tuyệt đối cho con trai.