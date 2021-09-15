Quý tử hào môn có thể gặp nguy hiểm do ổ điện đặt ở tầm thấp, Hoà Minzy lập tức lên tiếng giãi bày

Sao Việt 15/09/2021 06:30

Nhiều "thám tử mạng" đã nhắc nhở Hòa Minzy về vấn đề các ổ điện đặt ở tầm thấp và để con ở ngoài ban công không rào chắn một mình. Vậy nên, nữ ca sĩ đã lập tức lên tiếng giải thích.

 

Bé Bo nhà Hòa Minzy là một trong những nhóc tì được chút ý và yêu thích nhất của showbiz Việt. Không chỉ bởi sự lém lỉnh đáng yêu, bé Bo còn có những hoạt động cho thấy sự thông minh, lanh lợi của mình. Từ khi tham gia “hội nghiện con", nữ ca sĩ này trở thành bà mẹ bỉm sữa chính hiệu, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc của con khiến dân tình thích thú.

Mới đây, trên kênh YouTube "Con là Bo đây", nữ ca sĩ vừa đăng tải 1 đoạn clip đời thường của bé. Song, cư dân mạng đã "soi" ra được các chi tiết sẽ gây ảnh hưởng đến bé nếu có sự cố xảy ra.

be bo
Bé Bo nhà Hoà Minzy đang là nhóc tỳ được nhiều cư dân mạng quan tâm và theo dõi - Ảnh: FBNV

Cụ thể, các ổ điện nhà Hoà Minzy đặt ở tầm thấp nên bé Bo có thể "động tay động chân" vào ổ điện bất cứ lúc nào mà nữ nghệ sĩ không ở gần con. Đồng thời, nữ ca sĩ đi lấy bánh mì bên trong bếp nhưng con trai ngồi 1 mình ở ban công không có rào chắn. Những sơ hở này khiến dân tình không khỏi nhắc nhở mẹ của bé Bo.

be bo 1
Nữ ca sĩ lên tiếng giải thích về sự việc - Ảnh: chụp màn hình

Được biết, nhà Hoà Minzy sống trong căn nhà mặt đất, song vì dịch bệnh ông xã sang Úc công tác nên mới chuyển về chung cư gần đây. Trước những ý kiến của dân mạng, ngay lập tức Hòa Minzy đã chính thức lên tiếng giải thích.

"Mẹ Bo rất hiểu sự nguy hiểm của ban công chung cư, đợi hết dịch chắc chắn sẽ làm lại cho an toàn hơn ạ. Mẹ con không để con 1 mình bao giờ hết và cũng luôn dạy con những điều không nên ngoài ban công. Không bạn nhỏ nào hoàn hảo cả, mong cô chú đồng hành cùng Bo từ giờ đến khi con lớn khôn để thấy từng sự thay đổi nhỏ của con nha", mẹ bé Bo bày tỏ.

be bo 2
Cô nàng cũng giãi bày trên trang mạng Instagram - Ảnh: chụp màn hình

Theo chia sẻ, do tình hình dịch bệnh nên gia đình cô vừa dọn lên chung cư ở trong thời gian gần đây và chưa kịp rào lưới cũng như sửa sang nhà cửa. Hơn ai hết, Hoà Minzy luôn theo sát từng bước chân và lưu ý giữ an toàn tuyệt đối cho con trai.

Giữa 'bão tố' sao kê của Vbiz, những sao Việt ghi điểm khi 'rút hầu bao' để làm từ thiện

Giữa 'bão tố' sao kê của Vbiz, những sao Việt ghi điểm khi 'rút hầu bao' để làm từ thiện

Thời gian qua, có nhiều nghệ sĩ đã tự bỏ tiền túi của mình và vô cùng nhiệt tình trong các công tác thiện nguyện.

Xem thêm
Từ khóa:   Bé Bo gia đình Hòa Minzy an toàn cho trẻ em

TIN MỚI NHẤT

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 43 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 1 giờ 43 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 2 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 3 giờ 43 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 4 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 5 giờ 13 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 5 giờ 43 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 6 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"