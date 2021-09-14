Giữa 'bão tố' sao kê của Vbiz, những sao Việt ghi điểm khi 'rút hầu bao' để làm từ thiện

Sao Việt 14/09/2021 07:00

Thời gian qua, có nhiều nghệ sĩ đã tự bỏ tiền túi của mình và vô cùng nhiệt tình trong các công tác thiện nguyện.

Nghệ sĩ luôn là những người có sức ảnh hưởng lớn trong việc kêu gọi gây quỹ từ thiện. Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số nghệ sĩ như Trấn Thành, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng,... liên tục bị gọi tên và trở thành tâm điểm của cộng đồng mạng bởi vì hoạt động từ thiện bị nghi ngờ là không minh bạch, rõ ràng.

Giữa lùm xùm xoay quanh về vấn đề trên, cư dân mạng đã điểm qua những sao Việt không cần kêu gọi quyên góp mà tự bỏ tiền túi để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn. 

Bảo Thy

Vào đợt lũ lụt vào tháng 10/2020 diễn ra tại miền Trung, Bảo Thy diện đồ đơn giản với áo phông, quần jean, đầu đội nón tránh mưa xuât hiện tại tỉnh Hà Tĩnh - quê chồng của cô, để hỗ trợ bà con bị thiệt hại của bão lũ. Cô nàng chân thành trao tặng những phần quà, số tiền cho bà con với nụ cười rất tươi trên môi.

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Bảo Thy giản dị đi đến thăm hỏi và trao tặng quà cho bà con - Ảnh: Internet

Ngoài ra, nữ ca sĩ còn "ghi điểm" với cư dân mạng nhờ hành động chia tiền ra từng phong bì nhỏ và cúi đầu lễ phép chào từng người dân một. Đặc biệt, trên trang cá nhân của mình, cô nàng bộc bạch rằng: "Đừng ai hỏi sao Thy cười tươi vậy nha! Vì Thy đang cảm thấy rất vui và bà con sáng giờ gặp gia đình Thy ai cũng cười vui như Thy vậy đó".

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Nữ ca sĩ còn "ghi điểm" với cư dân mạng nhờ hành động chia tiền ra từng phong bì nhỏ và cúi đầu lễ phép chào - Ảnh: Internet

Việt Hương

Thời gian vừa qua, Việt Hương và chồng Hoài Phương là một trong những nghệ sĩ hết mình làm từ thiện với mong muốn bà con vượt qua hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch Cvod-19 này. Nữ nghệ sĩ không kêu gọi ủng hộ mà tự bỏ tiền túi mua xe hỗ trợ bệnh nhân F0 đến bệnh viện cấp cứu, cung cấp nhu yếu phẩm như lương thực, thuốc men...

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Việt Hương và chồng Hoài Phương là một trong những nghệ sĩ tích cực làm từ thiện - Ảnh: FBNV

Mặc dù có nhiều lời ngỏ muốn đóng góp cùng nữ nghệ sĩ, nhưng Việt Hương không muốn nhận, khẳng định tự "rút hầu bao" của mình làm từ thiện. Một phần rằng nữ nghệ sĩ cũng không muốn dính vào những ồn ào sao kê.

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Nữ nghệ sĩ một mực không nhận sự hỗ trợ từ mạnh thường quân khác - Ảnh: FBNV

MC Cát Tường

Cát Tường cũng khiến bà con cảm thấy ấm lòng nhờ những hành động ý nghĩa, giúp đỡ bà con ở một số khu vực bị phong tỏa, cách ly phòng dịch Covid-19. Cụ thể, nữ MC "Bạn muốn hẹn hò" cùng bạn thân của mình là diễn viên Tiết Cương đã đi phát nhu yếu phẩm cho bà con nghèo ở khu cách ly.

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Cát Tường cùng diễn viên Tiết Cương đã đi phát nhu yếu phẩm cho bà con nghèo ở khu cách ly - Ảnh: FBNV
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Nữ MC khẳng định cô làm từ thiện không phải đánh bóng tên tuổi - Ảnh: FBNV

Nữ nghệ sĩ mong muốn đóng góp một chút công sức nhỏ để giúp những người khó khăn. Những bài viết liên quan đến việc thiện nguyện của cô nàng đều là bỏ tiền túi của mình ra. Mặt khác, do có một số mạnh thường quân gửi gắm nên cô phải đăng lên để họ được theo dõi. 

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Từ khóa:   gây quỹ từ thiện Sao kê tiền từ thiện nghệ sĩ làm từ thiện

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