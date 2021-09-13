Động thái mới nhất của Hari Won bất ngờ nhận về hàng loạt chỉ trích khiến cô và nhiều fan hâm mộ vô cùng hoang mang.

Những ngày gần đây, mạng xã hội vẫn chưa hết xôn xao, tranh cãi về 1000 trang sao kê từ thiện của Trấn Thành. Suốt chuỗi drama vừa qua, không chỉ Trấn Thành mà người thân trong gia đình của nam MC cũng bị dân mạng và dư luận không ngừng mỉa mia, công kích, đặc biệt là bà xã của anh.

Mới đây, trên trang cá nhân của Hariwon, chỉ vì một bức ảnh chia sẻ mà nữ ca sĩ bất ngờ hứng chịu rất nhiều “gạch đá” cũng như những lời công kích khiến chính cô và các fan hâm mộ vô cùng bức xúc. Theo đó, nữ ca sĩ đã đăng tải bức ảnh Britney Spears được bạn trai cầu hôn và là một fan hâm mộ, Hariwon muốn khoe niềm hạnh phúc này với cả thế giới.

Bài đăng của Hariwon nhận nhiều 'gạch đá' từ dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, chi tiết giơ ngón áp út cùng chiếc nhẫn đính hôn đã khiến nhiều người hiểu lầm rằng đó là lời “ẩn ý” đáp trả những antifan thời gian qua công kích drama của Trấn Thành. Vì vậy, cô nhanh chóng bị dân mạng “tấn công”

Ngay lúc này, để "giải vây" cho idol, rất nhiều fan hâm mộ của Hari Won đã lên tiếng giải thích, mong mọi người bình tĩnh, xem xét kĩ càng vấn đề trước khi buông lời “cay đắng”. Mặc dù vậy, số lượng những bình luận kém duyên và tiêu cực vẫn không đếm xuể.

Nữ ca sĩ được fan hâm mộ 'giải vây' giữa những lời công kích kém duyên từ cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Thời điểm hiện tại, những câu chuyện xoay quanh 1000 trang sao kê của Trấn Thành vẫn chưa hạ nhiệt. Bên cạnh một số người không ngừng công kích vào các tài khoản “chính chủ” và những người thân thì một số cư dân mạng cũng rất tha thiết mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc để làm sáng tỏ mọi chuyện, trả lại công bằng, minh bạch cho những người nghệ sĩ chân chính hiện nay.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-tranh-cai-ve-1000-trang-sao-ke-tu-thien-ba-xa-tran-thanh-bat-ngo-bi-cong-kich-du-doi-chi-vi-ly-do-nay-423979.html