Hậu tranh cãi về 1000 trang sao kê từ thiện, bà xã Trấn Thành bất ngờ bị công kích dữ dội chỉ vì lý do này

Sao Việt 13/09/2021 10:50

Động thái mới nhất của Hari Won bất ngờ nhận về hàng loạt chỉ trích khiến cô và nhiều fan hâm mộ vô cùng hoang mang.

Những ngày gần đây, mạng xã hội vẫn chưa hết xôn xao, tranh cãi về 1000 trang sao kê từ thiện của Trấn Thành. Suốt chuỗi drama vừa qua, không chỉ Trấn Thành mà người thân trong gia đình của nam MC cũng bị dân mạng và dư luận không ngừng mỉa mia, công kích, đặc biệt là bà xã của anh. 

Mới đây, trên trang cá nhân của Hariwon, chỉ vì một bức ảnh chia sẻ mà nữ ca sĩ bất ngờ hứng chịu rất nhiều “gạch đá” cũng như những lời công kích khiến chính cô và các fan hâm mộ vô cùng bức xúc. Theo đó, nữ ca sĩ đã đăng tải bức ảnh Britney Spears được bạn trai cầu hôn và là một fan hâm mộ, Hariwon muốn khoe niềm hạnh phúc này với cả thế giới.

Hậu tranh cãi về 1000 trang sao kê từ thiện, bà xã Trấn Thành bất ngờ bị công kích dữ dội chỉ vì lý do này - Ảnh 1
Bài đăng của Hariwon nhận nhiều 'gạch đá' từ dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, chi tiết giơ ngón áp út cùng chiếc nhẫn đính hôn đã khiến nhiều người hiểu lầm rằng đó là lời “ẩn ý” đáp trả những antifan thời gian qua công kích drama của Trấn Thành. Vì vậy, cô nhanh chóng bị dân mạng “tấn công”

Ngay lúc này, để "giải vây" cho idol, rất nhiều fan hâm mộ của Hari Won đã lên tiếng giải thích, mong mọi người bình tĩnh, xem xét kĩ càng vấn đề trước khi buông lời “cay đắng”. Mặc dù vậy, số lượng những bình luận kém duyên và tiêu cực vẫn không đếm xuể.

Hậu tranh cãi về 1000 trang sao kê từ thiện, bà xã Trấn Thành bất ngờ bị công kích dữ dội chỉ vì lý do này - Ảnh 2
Nữ ca sĩ được fan hâm mộ 'giải vây' giữa những lời công kích kém duyên từ cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Thời điểm hiện tại, những câu chuyện xoay quanh 1000 trang sao kê của Trấn Thành vẫn chưa hạ nhiệt. Bên cạnh một số người không ngừng công kích vào các tài khoản “chính chủ” và những người thân thì một số cư dân mạng cũng rất tha thiết mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc để làm sáng tỏ mọi chuyện, trả lại công bằng, minh bạch cho những người nghệ sĩ chân chính hiện nay.

'Thánh soi' tiếp tục chỉ ra một chi tiết lạ trong bản 'sao kê' của Trấn Thành, đáng chú ý là số liệu thông báo không khớp với thực tế?

'Thánh soi' tiếp tục chỉ ra một chi tiết lạ trong bản 'sao kê' của Trấn Thành, đáng chú ý là số liệu thông báo không khớp với thực tế?

Netizen vẫn miệt mài soi kỹ từng chi tiết trong bản sao kê 1000 trang của Trấn Thành giữa ồn ào từ thiện.

Xem thêm
Từ khóa:   hariwon bị công kích hariwon và trấn thành Diễn viên hài Trấn Thành

TIN MỚI NHẤT

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 42 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 2 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 3 giờ 42 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 4 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 5 giờ 12 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 5 giờ 42 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 6 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"