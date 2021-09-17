NSND Hồng Vân nhận 'bão gạch đá' khi chia sẻ về chiến dịch gây quỹ tại Sài Gòn

Dù chia sẻ dự án thiện nguyện ý nghĩa, nhưng nữ nghệ sĩ Hồng Vân vẫn bị cư dân mạng chỉ trích dưới bài viết.
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Khi ồn ào chuyện làm từ thiện của nghệ sĩ nổ ra, Hồng Vân "nằm không cũng dính đạn" khi cô chia sẻ một bài viết kêu gọi cộng đồng giữa mùa đại dịch. Cụ thể, vào tối ngày 16/9, nữ nghệ sĩ đã đăng tải một bài viết chia sẻ về chiến dịch gây quỹ của các bạn học sinh, sinh viên.
Cô cho hay: “Vân thấy đây là một chiến dịch rất ý nghĩa, các cháu học sinh sinh viên có thể “người nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình” mà đóng góp cho cộng đồng, góp sức xây dựng nơi mình sinh ra và lớn lên. Ngoài ra, bên phía chiến dịch cũng sẽ tổ chức các buổi trò chuyện với các chuyên gia về giáo dục, kinh tế,...chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm học tập, nghề nghiệp cho các cháu, giúp cho các cháu vững vàng hơn trong tương lai. Vân nghĩ điều đó rất cần thiết và bổ ích. Mong rằng cả nhà có thể lan tỏa thông tin này đến các cháu để cùng tham gia. Mong những ngày bình yên sẽ sớm trở lại”.
Sau khi bài viết được chia sẻ, tưởng chừng hành động vô cùng ý nghĩa giữa mùa đại dịch sẽ nhận được nhiều lời khen ngợi và hưởng ứng. Song, bài viết lại khiến nữ nghệ sĩ nhận về những bình luận chỉ trích, mỉa mai rất kém duyên: "Thôi đắp mền ngủ dưỡng sức đi Hồng Vân dịch xong lên sóng cho người hâm mộ thưởng thức cho rồi", "Tẩy trắng sao được, nhơ nhuốc rồi. Tính học đàn em gom tiền mua biệt thự ạ?", "Á dù kêu gọi công đồng bị bể quay qua gom của học sinh luôn cao kiến quá"...
Bên cạnh đó, một số khán giả lại dành lời khen cho hành động thiết thực và nhân văn này của nữ nghệ sĩ. Phần đông cư dân mạng cũng cho rằng antifan nên tỉnh táo phân biệt các trường hợp kêu gọi gây quỹ khác nhau, tránh nhầm lẫn. Cụ thể như: "Chiến dịch siêu ý nghĩa, hi vọng có nhiều cánh tay cùng vương ra giúp đỡ Sài Gòn trong thời điểm khó khăn này", "Chương trình rất ý nghĩa, mong Sài Gòn sớm khỏe",...
Chưa bao giờ vấn đề kêu gọi quyên góp lại trở nên nhạy cảm như lúc này. Hiện bài đăng của NSND Hồng Vân đang vấp phải những ý kiến trái chiều từ cư dân mạng.