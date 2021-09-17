NSND Hồng Vân nhận 'bão gạch đá' khi chia sẻ về chiến dịch gây quỹ tại Sài Gòn

Khi ồn ào chuyện làm từ thiện của nghệ sĩ nổ ra, Hồng Vân "nằm không cũng dính đạn" khi cô chia sẻ một bài viết kêu gọi cộng đồng giữa mùa đại dịch. Cụ thể, vào tối ngày 16/9, nữ nghệ sĩ đã đăng tải một bài viết chia sẻ về chiến dịch gây quỹ của các bạn học sinh, sinh viên.

Cô cho hay: “Vân thấy đây là một chiến dịch rất ý nghĩa, các cháu học sinh sinh viên có thể “người nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình” mà đóng góp cho cộng đồng, góp sức xây dựng nơi mình sinh ra và lớn lên. Ngoài ra, bên phía chiến dịch cũng sẽ tổ chức các buổi trò chuyện với các chuyên gia về giáo dục, kinh tế,...chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm học tập, nghề nghiệp cho các cháu, giúp cho các cháu vững vàng hơn trong tương lai. Vân nghĩ điều đó rất cần thiết và bổ ích. Mong rằng cả nhà có thể lan tỏa thông tin này đến các cháu để cùng tham gia. Mong những ngày bình yên sẽ sớm trở lại”.