Sao Việt 24h: Khổng Tú Quỳnh khoe bộ ảnh với body 'căng đét', Hồ Quang Hiếu hóa 'cậu bé rừng xanh' cực mặn mòi

Sao Việt 17/09/2021 09:55

Đông Nhi 'lên đồ' cho gái cưng được đi chơi trong ngày đầu Sài Gòn được nới lỏng giãn cách, nhưng cuộc đi chơi này chỉ là... vòng quanh trong nhà. Hồ Quang Hiếu hóa cậu bé rừng xanh, các fan của anh chàng đã cùng nhau thả icon 'haha' vì dạo gần đây idol của mình ngày càng mặn mòi.

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Trương Quỳnh Anh khoe tóc ngắn cực xinh, không ai nghĩ cô nàng là 'gái một con'. Ảnh: FBNV
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Nàng hậu Khánh Vân trổ tài nhổ tóc sâu cho ba của mình, cả hai ba con đã có những phút giây vui vẻ cùng nhau. Ảnh: FBNV
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Mạc Văn Khoa vui sướng khi chụp hình cô con gái cưng và may mắn cô bé đã cười chứ không như những lần khác thấy bố liền nổi 'quạu'. Ảnh: FBNV
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Hồ Quang Hiếu hóa cậu bé rừng xanh, các fan của anh chàng đã cùng nhau thả icon 'haha' vì dạo gần đây idol của mình ngày càng mặn mòi. Ảnh: FBNV
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Khổng Tú Quỳnh khoe bộ ảnh với body 'căng đét' ai nhìn cũng phát mê vì nhan sắc của cô nàng ngày càng thăng hạng. Ảnh: FBNV
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Đông Nhi 'lên đồ' cho gái cưng được đi chơi trong ngày đầu Sài Gòn được nới lỏng giãn cách, nhưng cuộc đi chơi này chỉ là... vòng quanh trong nhà. Ảnh: FBNV
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Tiến Luật tiếp tục 'nịnh' bà xã Thu Trang trên trang cá nhân của mình, có lẽ anh vẫn chưa từ bỏ chuyện muốn vợ tặng cho mình một chiếc moto. Ảnh: FBNV
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Ali Hoàng Dương khoe lại khoảnh khắc hội hội ngộ cô nàng Sam, cả hai khiến fan đứng ngồi không yên vì nhan sắc cực phẩm. Ảnh: FBNV
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Á hậu Thúy Vân viết tâm thư gửi đến các sĩ tử 2k3 khi các trường đại học công bố điểm chuẩn. Ảnh: FBNV
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Isaac úp mở chuyện yêu đường với dòng trạng thái cực thâm thúy 'Thật may mắn nếu như bạn gặp được người chỉ cần thấy bạn im lặng là họ bắt đầu lo lắng'. Ảnh: FBNV
Sao Việt 24h: Võ Hạ Trâm dìm hàng 'gái cưng' qua những bức ảnh bộc lộ biểu cảm đáng yêu, quý tử nhà Hòa Minzy làm duyên trước máy ảnh cực chuyên nghiệp

Sao Việt 24h: Võ Hạ Trâm dìm hàng 'gái cưng' qua những bức ảnh bộc lộ biểu cảm đáng yêu, quý tử nhà Hòa Minzy làm duyên trước máy ảnh cực chuyên nghiệp

Erik tung bộ ảnh cực ngầu cùng status thả thính cực chất khiến các anh chàng, cô nàng fan phải đổ ngay lập tức. Khả Như cũng không hề thua kém các mỹ nhân khác nào trong Vbiz rất nhiều tình 'tung thính' khiến các khán giả cũng phải tỏ ra thích thú.

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Từ khóa:   Sao Việt 24h khổng tú quỳnh Hồ Quang Hiếu

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