Sao Việt 24h: Khổng Tú Quỳnh khoe bộ ảnh với body 'căng đét', Hồ Quang Hiếu hóa 'cậu bé rừng xanh' cực mặn mòi

Đông Nhi 'lên đồ' cho gái cưng được đi chơi trong ngày đầu Sài Gòn được nới lỏng giãn cách, nhưng cuộc đi chơi này chỉ là... vòng quanh trong nhà. Hồ Quang Hiếu hóa cậu bé rừng xanh, các fan của anh chàng đã cùng nhau thả icon 'haha' vì dạo gần đây idol của mình ngày càng mặn mòi.
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