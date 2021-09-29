MC Quyền Linh xót xa giãy bày: 'Làm thiện nguyện là đang cược mạng sống của mình'

Hậu trường 29/09/2021 09:24

Suốt 1 tháng nhập viện vì dương tính với Covid-19, ca sĩ Phi Nhung đã trút hơi thở cuối cùng trong sự bàng hoàng và tiếc thương của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả.

Sau quãng thời gian chiến đấu để giành lại sự sống với bệnh Covid-19, ca sĩ Phi Nhung đã từ trần để lại sự tiếc thương vô hạn cho khán giả. Nhiều nghệ sĩ không giấu được sự bàng hoàng, đau buồn và liên tục đăng tải những hình ảnh của nữ ca sĩ như một lời tiễn biệt cuối cùng dành cho người đồng nghiệp quá cố.

Được biết, nữ ca sĩ không may mắc Covid-19 trong quá trình tham gia thiện nguyện, phát quà hỗ trợ người dân TP. HCM trong đợt dịch Covid-19. Trong đó có MC Quyền Linh, người cũng đã và đang tham gia vào đợt tình nguyện này.

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MC Quyền Linh và Phi Nhung gặp gỡ trong một lần tham gia chương trình cùng nhau - Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân của mình, MC Quyền Linh cũng đã chia sẻ việc làm thiện nguyện trong giai đoạn này chẳng khác nào đang đánh cược tính mạng với Covid-19. Nam MC bộc bạch: "Ai cũng nói làm thiện nguyện trong lúc này là đang cược mạng sống của mình với Covid-19 đó… quả thật không sai, rất nhiều người đã ra đi. 

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Nam MC bộc bạch và xót xa sau khi Phi Nhung từ trần - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, nam MC cũng ngậm ngùi gửi lời tiễn biệt cuối cùng cho cố ca sĩ: "Và hôm nay một người em nữa lại ra đi mãi mãi... Sài Gòn khóc tiễn đưa em, mọi người sẽ nhớ về em. Ra đi thanh thản em nha… Cầu mong hương hồn em mau siêu thoát về thiên đàng... Nhung ơi. Vĩnh biệt em nhé".

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Phi Nhung đã từ trần để lại sự tiếc thương vô hạn cho khán giả - Ảnh: FBNV

Ca sĩ Phi Nhung sinh năm 1970, quê ở Gia Lai. Cô nổi danh với dòng nhạc dân ca trữ tình từ những năm cuối của thế kỷ 20 với những bài ca bất hủ như: Bông Điên Điển, Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm, Ai Khổ Vì Ai, Nhớ Mẹ Lý Mồ Côi… Tới nay, Phi Nhung là ca sĩ được nhiều thế hệ khán giả Việt Nam yêu mến.

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Trưa ngày 28/9, ca sĩ Phi Nhung đã trút hơi thở cuối cùng sau chuỗi ngày chiến đấu với COVID-19 khiến cả giới nghệ thuật đau lòng. Sau khi nghe tin ca sĩ ra đi, diva Hồng Nhung không khỏi đau xót và tiếc thương.

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Từ khóa:   Phi Nhung Sao Việt chia buồn dịch Covid-19

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