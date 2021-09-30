Xôn xao đoạn clip cư dân mạng cúng cơm cho Phi Nhung, bị chỉ trích còn phán điều 'xanh rờn' khiến ai nấy phải 'lắc đầu' ngao ngán

Tài khoản mạng này dù bị chỉ trích khi làm clip cúng cơm cho Phi Nhung nhưng vẫn ngoan cố cãi lại.

Trưa ngày 28/9, thông tin ca sĩ Phi Nhung đã trút hơi thở cuối cùng sau chuỗi ngày chiến đấu với Covid-19 khiến cả showbiz đau lòng và tiếc thương. Cố ca sĩ hưởng dương 49 tuổi. Phi Nhung mất để lại niềm thương tiếc cho khán giả Mới đây, trên nền tảng TikTok xuất hiện một clip vô cùng phản cảm. Cụ thể, một cư dân mạng đã đăng tải đoạn clip ngắn, ghi lại cảnh cúng cơm cho Phi Nhung tại nhà. Không chỉ bày biện mâm cơm, người này còn thắp nhang, thậm chí sử dụng ảnh điện thoại làm di ảnh cố ca sĩ. Người này bày tỏ: "Cầu mong chị yên nghỉ về với Đức Phật".

Clip cúng Phi Nhung gây xôn xao MXH Đa số dân mạng cho rằng người này đang câu view, sống ảo... Vì dù chưa hề biết Phi Nhung ăn chay hay ăn mặn đã bày biện ra cúng. Ngoài ra việc cùng một cái lon sữa bò cũ, cắm nhang cũng thể hiện sự không tôn trọng với người đã mất. Tuy nhiên, mặc lời chỉ trích của mọi người, tài khoản này vẫn cãi cố lại và cho rằng mình làm đúng. Hiện đoạn clip vẫn đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Nhiều ý kiến trái chiều cũng nổ ra xung quanh đoạn video này.

Bình luận của dân mạng Trước khi mất, ca sĩ Phi Nhung được chẩn đoán bị biến chứng nặng của COVID-19, đông đặc phổi và hoại tử một phần phổi kèm cơn bão Cytokine, suy đa cơ quan. Bệnh nhân được chạy ECMO (tim phổi nhân tạo), lọc máu liên tục. “Tất cả các loại thuốc cao cấp nhất đã được bệnh viện sử dụng để điều trị cho ca sĩ Phi Nhung. Tất cả y bác sĩ đã nỗ lực hết mình nhưng đã không thể cứu sống được ca sĩ và rất đáng tiếc trước sự ra đi này” - nguồn tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ. Cố ca sĩ Phi Nhung nhiễm Covid-19 do tiếp xúc F0 lúc đi thiện nguyện tại TP.HCM Được biết, ca sĩ Phi Nhung nhiễm Covid-19 do tiếp xúc F0 lúc đi thiện nguyện tại TP.HCM. Cố ca sĩ được chuyển từ bệnh viện Gia An 115 sang bệnh viện Chợ Rẫy điều trị vào đêm 26/8. Sau 1 tháng chữa trị tích cực nhưng tình trạng nữ nghệ sĩ ngày càng chuyển biến xấu và đã không qua khỏi. Sự ra đi đột ngột của Phi Nhung là mất mát và tổn thất lớn cho làng giải trí Việt. Hiện tại, rất nhiều nghệ sĩ đã vô cùng bàng hoàng và đau lòng nói lời tiễn biệt cố ca sĩ. Ảnh: Tổng hợp

Những scandal 'chưa kiểm chứng' từ chấn động đến 'choáng váng' trong sự nghiệp cố ca sĩ Phi Nhung Trải qua một sự nghiệp thăng hoa rực rỡ, nhưng cũng ít lần cố ca sĩ Phi Nhung hứng bão scandal dù chưa được kiểm chứng.

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