NÓNG: Thông cáo báo chí cuối cùng trên fanpage của Phi Nhung: Quẳng gánh lo để yên nghỉ

Phi Nhung chân thành chia sẻ: "Tôi làm từ thiện làm bằng tiền đi hát, nuôi con cũng từ tiền tôi đi hát. Tôi không có có quỹ từ thiện như những người khác, nên tôi làm việc thiện do tiền của tôi thôi à. Tôi có cái tên hôm nay và cuộc sống hôm nay, nuôi các trẻ em cơ nhỡ đến ngày hôm nay, cũng là do khán giả cho tôi cái tên ca sĩ Phi Nhung thì tôi đi hát được, mới có tiền nuôi các con. Tôi rất hãnh diện khi được khán giả thương cho đến bây giờ. Tôi là con nhà Phật và cũng là người mẹ của các chú tiểu, cuộc đời tôi sợ nhất là luật trời sai trái với lương tâm, còn tất cả chuyện gì tôi không quan tâm".

Phi Nhung sinh năm 1970, tại Gia Lai. Cha của cô là người Mỹ, mẹ người Việt. Năm 10 tuổi, mẹ của Phi Nhung qua đời, cô ở với bà ngoại. Năm 1989, nữ ca sĩ sang Mỹ và bắt đầu sự nghiệp ca hát tại hải ngoại. Năm 2005, cô về nước hoạt động ca hát cũng như các hoạt động từ thiện. Phi Nhung cũng nhận rất nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn làm con nuôi, bao bọc các em. Quán quân The Voice Kids Hồ Văn Cương cũng là con nuôi của cô.

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Nguyên văn bài chia sẻ:

Thông cáo báo chí cuối cùng

Phi Nhung hoàn thành sứ mệnh thiên thần.

Đã đến lúc, Phi Nhung có thể quẳng gánh lo đi. Chị khép lại hành trình thiên sứ của mình để yên nghỉ. Cho đến tận lúc ra đi, chị vẫn nhận tình cảm nồng nghiệt của bạn bè đồng nghiệp, khán giả. Không phải tự nhiên, chị dành được nhiều tình cảm của khán giả đến vậy. Trước đây hay sau nay, Phi Nhung mãi mãi là một vùng ký ức đẹp đẽ trong trái tim người yêu nhạc. Hơn hết, chị còn là người truyền cảm hứng cho nhiều người, với hành trình thiện nguyện, giúp người giúp đời.

Nghe tin chị bệnh, ngày ngày chiến đấu với Covid-19, nhiều người vừa thương vừa giận chị. Chị không qua khỏi cuộc chiến bệnh tật này vì chị chưa kịp tiêm vaccine- thứ vũ khí mà mọi người tin rằng ít nhất bảo vệ được chị không phải đối mặt với cơn nguy kịch. Ngày đó, vào tháng 7-2021, đáng lẽ chị đã lên máy bay về Mỹ để đoàn tụ với con gái. Giả sử chị kiên quyết về Mỹ, hẳn chị đã tiêm vaccine Covid-19 và chị cũng đã khỏe hơn. Hẳn nhiều người sẽ chọn phương án an toàn cho bản thân, nhất là thời điểm dịch bệnh hoành hành này. Nhưng, Phi Nhung lại nghĩ khác. Chị quyết ở lại vì “Sài Gòn đang tổn thương như thế này, nhiều người còn khổ vì dịch mình ở lại, có khi lại có ích. Khi mọi thứ ổn hơn, mình đi đâu cũng không áy náy”. Và thế là chị quyết định bỏ vé, ở lại với hành trình thiện nguyện của mình. Chị đóng góp cho quỹ vaccine, đóng góp mua máy thở, chị gởi gạo cho người nghèo, chị tham gia nấu ăn cho bếp ăn tình thương giúp mang đến bữa ăn cho người vô gia cư. Trên trang cá nhân, Phi Nhung đăng tải nhiều hình ảnh hỗ trợ người dân mùa dịch thông qua những hành động thiết thực. Phi Nhung vẫn luôn khẳng định: “Hạnh phúc nhất là được làm từ thiện cho dù ai nói đánh bóng tên tuổi. Nên ai nói gì tôi cũng không quan tâm. Hiện tại bây giờ càng làm từ thiện càng bị oan ức, nhưng tôi lại thích. Sống ngay thẳng thì không có gì phải sợ. Nếu có cơ hội và có thật nhiều tiền, tôi vẫn làm tiếp tục. Mọi người ơi, cho dù không có tiền, thì làm từ thiện bằng sức lao động, nấu ăn với anh em nghệ sĩ cũng thấy hạnh phúc. Đây là sở thích của tôi từ nhỏ đến giờ, thích làm những gì mà mình thích”.

Chị cũng cẩn thận chăm sóc sức khỏe của mình bằng việc xét nghiệm Covid-19 hàng tuần. Nhưng, rồi chị nhiễm bệnh mà không biết nguồn lây. Người thân trách chị “ngày đó đi Mỹ rồi chích ngữa, đã không có cảnh này?”. Chị chỉ cười “Không sao đâu, em sẽ mạnh mẽ vượt qua”. Và mọi người luôn tin chị, cho đến tận lúc chị ra đi, khán giả, bạn bè đồng nghiệp vẫn tin tưởng chị. Nhưng có lẽ lần này, chị đã nói dối. Một lần nói dối khiến hàng triệu trái tim tan vỡ vì tiếc thương.

Trong cuộc sống mỗi ngày, ai cũng từng có những chuyện hối tiếc. Phi Nhung cũng vậy. Nhưng có một điều, chị mãi mãi kiên định với lựa chọn của mình là làm thiện nguyện. Phi Nhung chân thành chia sẻ: "Tôi làm từ thiện làm bằng tiền đi hát, nuôi con cũng từ tiền tôi đi hát. Tôi không có có quỹ từ thiện như những người khác, nên tôi làm việc thiện do tiền của tôi thôi à. Tôi có cái tên hôm nay và cuộc sống hôm nay, nuôi các trẻ em cơ nhỡ đến ngày hôm nay, cũng là do khán giả cho tôi cái tên ca sĩ Phi Nhung thì tôi đi hát được, mới có tiền nuôi các con. Tôi rất hãnh diện khi được khán giả thương cho đến bây giờ. Tôi là con nhà Phật và cũng là người mẹ của các chú tiểu, cuộc đời tôi sợ nhất là luật trời sai trái với lương tâm, còn tất cả chuyện gì tôi không quan tâm". Và thế là hành trình từ thiện của Phi Nhung tại Việt Nam kéo dài hơn 20 năm qua với 23 người con nuôi mồ côi tổng cộng. Bất kể lúc nào người dân gặp khó khăn vì thiên tai lũ lụt, hạn hán, Phi Nhung đều có mặt. Ở đâu cần giúp, ở đó có Phi Nhung! Từ vùng cao, vùng sâu vùng xa đến đồng bằng khắp đất nước Việt Nam, chị đều có mặt. 20 năm một hành trình dài đủ để viết lên tên Phi Nhung trên hành trình thiện nguyện. Ngôi sao Phi Nhung về trời và vẫn luôn tỏa sáng trên bầu trời và trong lòng người hâm mộ...

12h15' ngày 28/9/2021