Phi Nhung ra đi khiến khán giả vô cùng xót xa.

Trưa ngày 28/9, thông tin ca sĩ Phi Nhung đã trút hơi thở cuối cùng sau chuỗi ngày chiến đấu với Covid-19 khiến cả showbiz đau lòng và tiếc thương. Cố ca sĩ hưởng dương 49 tuổi. Ngay khi hay tin nhiều khán giả đã vào trang cá nhân của cô bày tỏ niềm thương tiếc. Dân mạng để lại nhiều bình luận: "Thương lắm chị ơi", "Không tin vào những gì đang nghe", "Chị ơi, mong chị ra đi thanh thản"...

Khán giả bàng hoàng khi hay tin Phi Nhung qua đời Ngoài ra trên nhiều diễn đàn mạng cũng nhanh chóng cập nhật thông tin này và bày tỏ niềm thương tiếc. Hoa hậu Khánh Vân cũng nhanh chóng chia sẻ bài đăng thể hiện sự đau buồn khi hay tin đàn chị ra đi. Hoa hậu Khánh Vân bày tỏ niềm thương tiếc Các diễn đàn mạng cũng thông tin việc nữ ca sĩ qua đời Trước khi mất, ca sĩ Phi Nhung được chẩn đoán bị biến chứng nặng của COVID-19, đông đặc phổi và hoại tử một phần phổi; kèm cơn bão Cytokine, suy đa cơ quan. Bệnh nhân được chạy ECMO (tim phổi nhân tạo), lọc máu liên tục.

“Tất cả các loại thuốc cao cấp nhất đã được bệnh viện sử dụng để điều trị cho ca sĩ Phi Nhung. Tất cả y bác sĩ đã nỗ lực hết mình nhưng đã không thể cứu sống được ca sĩ và rất đáng tiếc trước sự ra đi này” - nguồn tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ. Được biết, ca sĩ Phi Nhung nhiễm Covid-19 do tiếp xúc F0 lúc đi thiện nguyện tại TP.HCM. Cố ca sĩ được chuyển từ bệnh viện Gia An 115 sang bệnh viện Chợ Rẫy điều trị vào đêm 26/8. Sau 1 tháng chữa trị tích cực nhưng tình trạng nữ nghệ sĩ ngày càng chuyển biến xấu và đã không qua khỏi. Sự ra đi đột ngột của Phi Nhung là mất mát và tổn thất lớn cho làng giải trí Việt. Hiện tại, rất nhiều nghệ sĩ đã vô cùng bàng hoàng và đau lòng nói lời tiễn biệt cố ca sĩ. Phi Nhung ra đi để lại niềm thương tiếc vô hạn cho khán giả hâm mộ Hiện tại, nhiều khán giả vẫn bàng hoàng và dành nhiều sự tiếc thương khi hay tin Phi Nhung qua đời. Ảnh: Tổng hợp

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