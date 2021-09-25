Tuy nhiên, đến giữa đêm ngày 25/9, trung tâm Thuý Nga Paris By Night - nơi Phi Nhung làm việc tại Mỹ chính thức thông báo tình hình mới nhất của Phi Nhung. Theo đó, phía trung tâm khẳng định Phi Nhung vẫn đang điều trị tích cực tại bệnh viện Chợ Rẫy, đồng thời đính chính rằng những thông tin lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua đều không đúng sự thật.

Theo Zing News, rạng sáng 23/9, người thân Phi Nhung cho hay thông tin sức khỏe nữ ca sĩ có chuyển biến tích cực là sai sự thật. Người thân này cho biết: "Thông tin sức khỏe Phi Nhung có chuyển biến tích cực là sai. Em đang chuyển biến xấu. Gia đình lúc này chỉ biết cầu nguyện cho Phi Nhung".

Trước đó, ngày 20/9, người quản lý của ca sĩ Phi Nhung cho biết, ca sĩ đã ngừng lọc máu để đánh giá vì tình hình sức khỏe có nhiều tiến triển, có những động tác phản hồi lại lời nói của bác sĩ. Ca sĩ Phi Nhung nhập viện điều trị COVID-19 từ ngày 19/8 tại Bệnh viện Gia An 115, nhưng bệnh chuyển biến nặng nên được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy vào tối 26/8. Khi nhập viện, Phi Nhung phải sử dụng máy trợ thở và được lọc máu.

Vào trưa 1/9, truyền thông đưa tin một nguồn tin đã liên lạc với nghệ sĩ hài đình đám Việt Hương để hỏi thăm sức khỏe Phi Nhung, được trả lời: "Sức khỏe chị Phi Nhung hiện ổn. Bác sĩ cho biết chị Phi Nhung vẫn đang được điều trị tích cực, có phản ứng với lời nói và chưa cần tới ECMO". Theo nguồn tin này sức khỏe Phi Nhung vẫn đang nằm trong vòng an toàn, có những chuyển biến tốt, khiến người hâm mộ cảm thấy an tâm hơn.

Khán giả cùng cầu chúc cho cô mau chóng khỏe lại

Được biết, trong đợt dịch lần thứ tư này, ca sĩ Bông Điên Điển đã tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ bà con nghèo và ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 như mua máy thở cho các bệnh viện để phục vụ công tác điều trị, tặng suất ăn từ thiện và phát quà cho người nghèo ở nhiều nơi... Những hoạt động thiện nguyện này được cô thường xuyên chia sẻ và cập nhật trên trang fanpage của mình.

Hiện tại, khán giả vẫn đang ngày đêm cầu chúc cho ca sĩ Phi Nhung mau chóng khỏe lại.

Ảnh: Tổng hợp