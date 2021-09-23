Người thân tiết lộ sức khỏe Phi Nhung hiện tại: "Em đang chuyển biến xấu!"

Thông tin này khiến khán giả của Phi Nhung vô cùng lo lắng cho cô.

Theo Zing News, rạng sáng 23/9, người thân Phi Nhung cho hay thông tin sức khỏe nữ ca sĩ có chuyển biến tích cực là sai sự thật.

Người thân này cho biết: "Thông tin sức khỏe Phi Nhung có chuyển biến tích cực là sai. Em đang chuyển biến xấu. Gia đình lúc này chỉ biết cầu nguyện cho Phi Nhung".

Tình hình sức khỏe Phi Nhung đang được khán giả vô cùng quan tâm

Khuya 22/9, vợ cũ Bằng Kiều là nữ ca sĩ Trizze Phương Trinh cũng có đôi lời nhắn nhủ Phi Nhung trên mạng xã hội.

"Phi Nhung ơi, em không được bỏ cuộc nhé. Em nói em muốn được giống như chị thì em phải mạnh mẽ lên. Wendy và các con của em rất cần em, em hiểu không?", nữ ca sĩ bộc bạch.

Trước đó, ngày 20/9, người quản lý của ca sĩ Phi Nhung cho biết, ca sĩ đã ngừng lọc máu để đánh giá vì tình hình sức khỏe có nhiều tiến triển, có những động tác phản hồi lại lời nói của bác sĩ. Ca sĩ Phi Nhung nhập viện điều trị COVID-19 từ ngày 19/8 tại Bệnh viện Gia An 115, nhưng bệnh chuyển biến nặng nên được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy vào tối 26/8. Khi nhập viện, Phi Nhung phải sử dụng máy trợ thở và được lọc máu.

Được biết, trong đợt dịch lần thứ tư này, ca sĩ Bông Điên Điển đã tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ bà con nghèo và ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 như mua máy thở cho các bệnh viện để phục vụ công tác điều trị, tặng suất ăn từ thiện và phát quà cho người nghèo ở nhiều nơi... Những hoạt động thiện nguyện này được cô thường xuyên chia sẻ và cập nhật trên trang fanpage của mình.

Khán giả mong nữ ca sĩ mau chóng khỏe lại

Hiện tại, khán giả vẫn đang ngày đêm cầu chúc cho ca sĩ Phi Nhung mau chóng khỏe lại.

Ảnh: Tổng hợp

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