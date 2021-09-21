Thời gian qua, sức khỏe của Phi Nhung luôn khiến khán giả vô cùng quan tâm.

Chia sẻ trên truyền thông, ngày 20/9, người quản lý của ca sĩ Phi Nhung cho biết, ca sĩ đã ngừng lọc máu để đánh giá vì tình hình sức khỏe có nhiều tiến triển, có những động tác phản hồi lại lời nói của bác sĩ. Ca sĩ Phi Nhung nhập viện điều trị COVID-19 từ ngày 19/8 tại Bệnh viện Gia An 115, nhưng bệnh chuyển biến nặng nên được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy vào tối 26/8. Khi nhập viện, Phi Nhung phải sử dụng máy trợ thở và được lọc máu.

Nhiều khán giả dành lời chúc mong Phi Nhung mau chóng khỏe lại

Vào trưa 1/9, truyền thông đưa tin một nguồn tin đã liên lạc với nghệ sĩ hài đình đám Việt Hương để hỏi thăm sức khỏe Phi Nhung, được trả lời: "Sức khỏe chị Phi Nhung hiện ổn. Bác sĩ cho biết chị Phi Nhung vẫn đang được điều trị tích cực, có phản ứng với lời nói và chưa cần tới ECMO". Theo nguồn tin này sức khỏe Phi Nhung vẫn đang nằm trong vòng an toàn, có những chuyển biến tốt, khiến người hâm mộ cảm thấy an tâm hơn.

Trước đó, Theo Pháp Luật và Bạn Đọc, giữa lúc hàng loạt thông tin tiêu cực về tình hình sức khoẻ của ca sĩ Phi Nhung đang được lan truyền trên MXH, phía người thân cận và quản lý, ca sĩ Phi Nhung xác nhận cô vẫn đang được chữa trị tích cực. Sau 10 ngày chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (Quận 5, TPHCM) để điều trị COVID-19, sức khoẻ của nữ ca sĩ đã có cải thiện hơn.

Được biết, trong đợt dịch lần thứ tư này, ca sĩ Bông Điên Điển đã tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ bà con nghèo và ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 như mua máy thở cho các bệnh viện để phục vụ công tác điều trị, tặng suất ăn từ thiện và phát quà cho người nghèo ở nhiều nơi... Những hoạt động thiện nguyện này được cô thường xuyên chia sẻ và cập nhật trên trang fanpage của mình.

Ca sĩ Phi Nhung được nhiều khán giả trong nước và hải ngoại yêu mến vì giọng ca ngọt ngào và trữ tình

Hiện tại, khán giả vẫn đang ngày đêm cầu chúc cho ca sĩ Phi Nhung mau chóng khỏe lại.

Ảnh: Tổng hợp

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