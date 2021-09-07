Trước nhiều tin đồn bủa vây trên MXH không chính xác, phía người thân cận và quản lý, ca sĩ Phi Nhung xác nhận cô vẫn đang được chữa trị tích cực. Sau 10 ngày chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (Quận 5, TPHCM) để điều trị COVID-19, sức khoẻ của nữ ca sĩ đã có cải thiện hơn.

Theo Pháp Luật và Bạn Đọc, giữa lúc hàng loạt thông tin tiêu cực về tình hình sức khoẻ của ca sĩ Bông Điên Điển đang được lan truyền trên MXH, phía người thân cận và quản lý, ca sĩ Phi Nhung xác nhận cô vẫn đang được chữa trị tích cực. Sau 10 ngày chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (Quận 5, TPHCM) để điều trị COVID-19, sức khoẻ của nữ ca sĩ đã có cải thiện hơn.

Trước đó, trên mạng xã hội lại xuất hiện tin đồn thất thiệt liên quan đến sức khỏe ca sĩ Phi Nhung. Thông tin mới nhất là người nhà nữ ca sĩ thuê chuyên cơ đưa Phi Nhung về Mỹ điều trị COVID-19. Tuy nhiên, theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, đây là tin không chính xác. Hiện ca sĩ Phi Nhung đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Vào trưa 1/9, truyền thông đưa tin một nguồn tin đã liên lạc với nghệ sĩ hài đình đám Việt Hương để hỏi thăm sức khỏe Phi Nhung, được trả lời: "Sức khỏe chị Phi Nhung hiện ổn. Bác sĩ cho biết chị Phi Nhung vẫn đang được điều trị tích cực, có phản ứng với lời nói và chưa cần tới ECMO". Theo nguồn tin này sức khỏe Phi Nhung vẫn đang nằm trong vòng an toàn, có những chuyển biến tốt, khiến người hâm mộ cảm thấy an tâm hơn.

Quản lý truyền thông của Phi Nhung cũng từng cập nhật tình hình sức khỏe của nữ ca sĩ vào chiều tối 29/8. Theo đó, việc chữa trị COVID-19 của nữ ca sĩ đang có dấu hiệu khả quan, cải thiện hơn so với lúc mới chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy. Điều đáng lo lắng là người này cũng cho biết bệnh tình nữ ca sĩ vẫn còn rất nặng. Hiện giọng Phi Nhung vẫn phải thở máy, lọc máu và dùng thuốc để nâng huyết áp.

Người hâm mộ mong cô mau chóng khỏe lại

Hiện tại, mọi thông tin về Phi Nhung vẫn được khán giả quan tâm và cập nhật liên tục, nhiều người hâm mộ đã vào trang cá nhân của cô để lại nhiều lời chúc tích cực mong nữ ca sĩ sớm vượt qua căn bệnh COVID-19.

Ảnh: Tổng hợp