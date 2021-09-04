Xuân Lan nức nở gọi Phi Nhung giữa tin đồn qua đời: Dậy nhanh đi chị, các anh em nguyện cầu!

Hậu trường 04/09/2021 07:44

Lời gọi nghẹn ngào của Xuân Lan dành cho Phi Nhung khiến khán giả vô cùng xúc động.

Giữa bao tin đồn thất thiệt tràn lan trên mạng rằng Phi Nhung qua đời, mới đây, nữ siêu mẫu Xuân Lan đã viết vài dòng trên trang cá nhân làm an lòng khán giả. Cựu mẫu cho hay, tối nay cô định đăng tập mới talkshow của mình, nhưng quyết định hủy để gửi lời tâm sự tới Phi Nhung, cầu nguyện cho đàn chị khỏe lại thật nhanh.

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Xuân Lan đã có chia sẻ về Phi Nhung gây xúc động trên MXH - Ảnh: Internet

Xuân Lan bộc bạch: "Dậy nhanh đi chị! Đám trẻ nó mong mẹ Nhung quá rồi! Các anh chị em nguyện cầu! Còn bao nhiêu khán giả yêu thương cầu nguyện cho chị nữa nè. Dậy rồi em qua đón đi cafe nè. Rồi đi về Mỹ tung tăng nữa cho đỡ nhớ. Sắp hết tháng 7 Vu Lan rồi, dậy nhanh nha chị yêu".

Xuân Lan cũng chia sẻ thêm tình hình sức khỏe đàn chị ở hiện tại: "Bác sĩ nói khả quan, chị lại mạnh mẽ, nên sẽ hồi phục nhanh thật nhanh".

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Bài chia sẻ của Xuân Lan - Ảnh: Chụp màn hình

Khán giả nhanh chóng tràn vào thả bình luận và cầu mong cho Phi Nhung mau khỏe lại: "Mau khỏe lại nhé chị ơi, mong lại được nghe chị hát", "Thương Phi Nhung quá", "Cầu trời cho chị Phi Nhung sức khỏe tiến triển tốt"...

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Khán giả vào bình luận bên dưới bài đăng - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, vào trưa 1/9, truyền thông đưa tin một nguồn tin đã liên lạc với nghệ sĩ hài đình đám Việt Hương để hỏi thăm sức khỏe Phi Nhung, được trả lời: "Sức khỏe chị Phi Nhung hiện ổn. Bác sĩ cho biết chị Phi Nhung vẫn đang được điều trị tích cực, có phản ứng với lời nói và chưa cần tới ECMO". Theo nguồn tin này sức khỏe Phi Nhung vẫn đang nằm trong vòng an toàn, có những chuyển biến tốt, khiến người hâm mộ cảm thấy an tâm hơn.

Quản lý truyền thông của Phi Nhung cũng từng cập nhật tình hình sức khỏe của nữ ca sĩ vào chiều tối 29/8. Theo đó, việc chữa trị COVID-19 của nữ ca sĩ đang có dấu hiệu khả quan, cải thiện hơn so với lúc mới chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy. Điều đáng lo lắng là người này cũng cho biết bệnh tình nữ ca sĩ vẫn còn rất nặng. Hiện giọng Phi Nhung vẫn phải thở máy, lọc máu và dùng thuốc để nâng huyết áp.

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Người hâm mộ mong nữ ca sĩ mau chóng khỏe lại - Ảnh: Internet

Hiện tại, mọi thông tin về Phi Nhung vẫn được khán giả quan tâm và cập nhật liên tục, nhiều người hâm mộ đã vào trang cá nhân của cô để lại nhiều lời chúc tích cực mong nữ ca sĩ sớm vượt qua căn bệnh COVID-19.

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Thông tin này đang khiến khán giả hâm mộ Phi Nhung 'đứng ngồi không yên', quản lý truyền thông của Phi Nhung đăng đàn tỏ thái độ gay gắt trước sự việc.

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