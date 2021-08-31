NÓNG: Bệnh tình Phi Nhung đang chuyển biến nặng, phải cầm cự từng hơi thở, sự thật thế nào?

Hậu trường 31/08/2021 14:16

Thông tin này đang khiến khán giả Phi Nhung vô cùng lo lắng...

Mới đây, một clip trên YouTube clip có tiêu đề: "Việt Hương thông báo khẩn - ca sĩ Phi Nhung cầm cự từng hơi thở" đang khiến dân mạng vô cùng bức xúc. Đáng nói hơn, chỉ sau 1 ngày đăng tải, clip đã thu hút tới gần 2 triệu lượt xem. Kẻ tạo ra clip này cố tình giật tít, câu views, tạo sự hoang mang cho khán giả của Phi Nhung.

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Thông báo của cộng sự Phi Nhung - Ảnh: Chụp màn hình

Cho tới tối 30/8, cộng sự của ca sĩ Bông Điên Điển đã có bài đăng bày tỏ sự bức xúc về clip. Nhân vật này cho hay đã nhận được lời nhắn từ Việt Hương, khi danh hài bị lôi vào cuộc với vai trò loan tin xấu về Phi Nhung. Nữ danh hài rất khó chịu, thậm chí "muốn chửi" kênh Youtube đăng tải clip. Ngoài ra, bản thân cộng sự Phi Nhung cũng rất tức giận khi sức khỏe nữ ca sĩ bị xuyên tạc, câu view, mong khán giả cùng nhau "report mấy cái kênh bất nhân".

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Clip thu hút gần 2 triệu views - Ảnh: Chụp màn hình

Song song đó, cộng sự cũng tiết lộ tình hình sức khỏe của Phi Nhung hiện tại. Nữ ca sĩ đã khá hơn một chút, song vẫn cần chăm sóc y tế đặc biệt.

Trước đó, quản lý truyền thông của Phi Nhung tiếp tục cập nhật tình hình sức khỏe của nữ ca sĩ vào chiều tối 29/8. Theo đó, việc chữa trị COVID-19 của nữ ca sĩ đang có dấu hiệu khả quan, cải thiện hơn so với lúc mới chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy. Điều đáng lo lắng là người này cũng cho biết bệnh tình nữ ca sĩ vẫn còn rất nặng. Hiện giọng Phi Nhung vẫn phải thở máy, lọc máu và dùng thuốc để nâng huyết áp.

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Khán giả mong Phi Nhung mau chóng khỏe lại - Ảnh: Internet

Anh còn cho biết chỉ số SP02 của ca sĩ Bông Điên Điển đang là 94%. Ngoài ra, SP02 là viết tắt của cụm từ "Saturation of peripheral oxygen" - độ bão hòa oxy trong máu ngoại vi. Theo như tìm hiểu, SP02 từ 97 - 99% là chỉ số oxy trong máu tốt. SP02 từ 94 - 96% là chỉ số oxy trong máu trung bình, cần thở thêm oxy.

Hiện tại, khán giả vẫn đang cầu nguyện và mong Phi Nhung mau khỏe lại sau thời gian chóng chọi với COVID-19.

NÓNG: Cập nhật tình hình Phi Nhung mới nhất: rất nặng sau 3 ngày lọc máu

NÓNG: Cập nhật tình hình Phi Nhung mới nhất: rất nặng sau 3 ngày lọc máu

Thông tin khiến khán giả rất lo lắng cho sức khỏe của Phi Nhung.

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