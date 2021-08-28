Loạn tin tức về bệnh tình của Phi Nhung, đây chính là tình hình 'chuẩn chỉnh' nhất của nữ ca sỹ hiện tại

Hậu trường 28/08/2021 12:08

Giữa tin đồn nhảm Phi Nhung qua đời, nhiều khán giả vô cùng bức xúc.

Khán giả thở phào nhẹ nhõm khi rạng sáng 28/8, đại diện ca sĩ Phi Nhung cho hay: "Qua ngày mới chị Nhung vẫn đang cố gắng vì tình cảm của mọi người dành cho chị ấy. Chị cố gắng vì còn nhiều mảnh đời bất hạnh, những đứa con mồ côi cần đến chị".

Phi Nhung
Tình hình Phi Nhung rạng sáng 28/8 do quản lý cập nhật khiến khán giả thở phào nhẹ nhõm

Trước đó, nhiều thông tin thất thiệt từ MXH, tối 27/8, đại diện Phi Nhung lên tiếng trên trang cá nhân: "Tin về chị Phi Nhung đến thời điểm mình đăng status này mình khẳng định là fake news (tin giả), đề nghị các anh chị, các bạn không lan truyền, đặc biệt 1 số người nổi tiếng tay nhanh hơn não. Chị Nhung vẫn đang cố gắng và giai đoạn này chúng ta cùng cầu nguyện đi ạ". Sau đó, đại diện của Phi Nhung cũng liên tục cập nhật tình trạng của nữ ca sĩ dưới phần bình luận. 

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Lúc 21 giờ 12 phút, quản lý cho biết sức khoẻ của Phi Nhung đã được cải thiện, chưa cần đến ECMO (Tim phổi nhân tạo).

Lúc 22 giờ 12 phútđại diện nữ ca sĩ Bông Điên Điển cho hay: "Dù đã lên status nhưng rất nhiều thành phần không biết là ai gửi tin nhắn cho người này người kia (mọi người lại inbox mình) bảo có ông anh bà chị làm Chợ Rẫy xác nhận, khác nào là nhân vật không có thật. Ai cũng muốn khẳng định chắc nịch câu chuyện để tạo lòng tin, có đứa còn bảo em xin chịu trách nhiệm trước lời nói của mình, nhưng mà chịu cái gì, thông tin sai thì lại xin lỗi nhầm nhưng thực sự **** *** khi muốn chứng tỏ mình lúc này. Sống thói giành giật sân si quen rồi, giờ đến cái chết cũng muốn có phần mình". 

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Theo Thanh Niên, trong danh sách được cập nhật, ban đầu ca sĩ Phi Nhung điều trị tại Bệnh viện Gia An 115. Tuy nhiên sau đó, nữ ca sĩ phải chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy. Một nguồn tin của Thanh Niên cũng xác nhận chuyện nữ ca sĩ phải chuyển viện vì sức khỏe chuyển biến xấu.

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Loạn tin tức về bệnh tình của Phi Nhung, đây chính là tình hình 'chuẩn chỉnh' nhất của nữ ca sỹ hiện tại - Ảnh 5

Hiện tại khán giả mong Phi Nhung mau chóng khỏe lại và cầu chúc cô luôn bình an

Cùng thời điểm, trên trang cá nhân, quản lý nữ ca sĩ xác nhận thông tin Phi Nhung đang được điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Người này cho hay: “Hiện công việc còn nhiều bộn bề và cũng không có nhiều thời gian để trả lời hết những tin nhắn hỏi thăm của mỗi người. Phi Nhung hẹn gặp lại mọi người trong thời gian sớm nhất. Mong mọi người cùng cầu nguyện cho Phi Nhung vượt qua thời gian khó khăn này”.

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