NÓNG: Lộ hình ảnh trước nhà Phi Nhung trước thông tin nữ ca sĩ nhiễm COVID-19 sức khỏe chuyển biến xấu

Hậu trường 27/08/2021 14:18

Trước nhà Phi Nhung đã giăng dây và tình hình hiện tại của nữ ca sĩ khiến fan vô cùng lo lắng.

Theo Doanh Nghiệp và Tiếp Thị, vào ngày 16/8, tại nhà riêng của Phi Nhung đã được giăng dây kiểm dịch và treo biển đỏ thông báo có người nghi là F0. Theo như thông tin trên biển đỏ, gia đình của Phi Nhung sẽ phải cách ly từ ngày 10/8 đến ngày 24/8.

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Cảnh trước nhà Phi Nhung - Ảnh: Doanh Nghiệp và Tiếp Thị

Theo Thanh Niên, trong danh sách được cập nhật, ban đầu ca sĩ Phi Nhung điều trị tại Bệnh viện Gia An 115. Tuy nhiên sau đó, nữ ca sĩ phải chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy. Một nguồn tin của Thanh Niên cũng xác nhận chuyện nữ ca sĩ phải chuyển viện vì sức khỏe chuyển biến xấu.

Cùng thời điểm, trên trang cá nhân, quản lý nữ ca sĩ xác nhận thông tin Phi Nhung đang được điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Người này cho hay: “Hiện công việc còn nhiều bộn bề và cũng không có nhiều thời gian để trả lời hết những tin nhắn hỏi thăm của mỗi người. Phi Nhung hẹn gặp lại mọi người trong thời gian sớm nhất. Mong mọi người cùng cầu nguyện cho Phi Nhung vượt qua thời gian khó khăn này”.

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Theo VnExpress, sáng 27/8, đại diện Phi Nhung - bà Diễm Phạm - cho biết: "Hơn hai tuần trước, Phi Nhung đi từ thiện về và bị cảm. Cô ấy nghi ngờ bản thân nhiễm virus nên chủ động đi bệnh viện kiểm tra, sau đó xét nghiệm PCR cho kết quả dương tính với nCoV". Ca sĩ Nguyên Vũ cho biết sáng nay anh gọi điện hỏi thăm sức khỏe đàn chị, được người nhà ca sĩ báo tình trạng chị đang được cách ly điều trị ở khu Hồi sức tích cực. Hiện tại, các thành viên trong gia đình ca sĩ đều cách ly tại nhà.

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Hiện tại fan đang rất lo lắng cho sức khỏe của nữ ca sĩ - Ảnh: Internet

Phi Nhung tên thật là Phạm Phi Nhung sinh năm 1972, quê ở Gia Lai. Năm 2005, sau thời gian dài định cư ở Mỹ, ca sĩ về nước ca hát, kinh doanh. Cô nhận nuôi nhiều trẻ mồ côi, cơ nhỡ, trong đó có tài trợ cho quán quân The Voice Kids 2016. Những ca khúc làm nên tên tuổi của Phi Nhung: Bông Điên Điển, Phải lòng con gái Bến Tre, Bậu ơi đừng khóc...

Đại diện Phi Nhung nói gì trước thông tin nữ ca sĩ bị đồn nhiễm COVID-19?

Đại diện Phi Nhung nói gì trước thông tin nữ ca sĩ bị đồn nhiễm COVID-19?

Đại diện Phi Nhung đã lên tiếng khi có tin đồn nữ ca sĩ nhiễm COVID-19 đang gây xôn xao MXH.

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