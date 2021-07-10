Sau lùm xùm chấn động VBiz, Hồ Văn Cường lộ diện bên mẹ nuôi, thái độ của Phi Nhung gây chú ý khi đứng cạnh mẹ ruột

Hồ Văn Cường vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT và mới đây anh đã có màn xuất hiện cùng mẹ ruột và mẹ nuôi khiến khán giả vô cùng bất ngờ.
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Thời gian qua vụ lùm xùm của Phi Nhung và Hồ Văn Cường đã gây xôn xao dư luận. Cụ thể khán giả cho rằng nữ ca sĩ không minh bạch trong chuyện tiền nong đi hát của Hồ Văn Cường và cả giải thưởng của anh. Tuy nhiên sau đó Phi Nhung đã lên tiếng giải thích tất cả chỉ là hiểu lầm và tiền của con nuôi là do quản lý giữ, cô không hề biết gì về khoản tiền đó.
Mới đây sau khi kết thúc thì thi tốt nghiệp THPT, cư dân mạng lại tiếp tục vào yêu cầu Phi Nhung trả tiền cho Hồ Văn Cường nhưng dường như nữ ca sĩ không quan tâm lắm. Điều đáng chú ý là cả ba nhân vật chính mẹ ruột, mẹ nuôi và Hồ Văn Cường vừa có màn tái xuất trên livestream do người thân của anh quay lên khiến khán giả chú ý.
Trong đoạn clip lúc nào Hồ Văn Cường cũng kè kè bên Phi Nhung, thái độ của nữ ca sĩ cũng rất thân thiện và còn tiết lộ sắp về Mỹ. Cả ba nấu ăn hết sức vui vẻ và trò chuyện rôm rả. Phi Nhung thả bình luận bên dưới livestream: "Tui sắp về Mỹ nên các bạn nấu cho tui ăn. Cả nhà ủng hộ anh em các bạn ấy nha".
Ngay sau khi nghe thông tin này khán giả hy vọng Phi Nhung sẽ trả lại toàn bộ tiền cho Hồ Văn Cường trước khi trở về Mỹ như đã hứa trước đó vì nam ca sĩ đã đủ tuổi trưởng thành và cũng đã hoàn thành xong kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Hiện tại đoạn livestream trên và tuyên bố về Mỹ của Phi Nhung vẫn gây xôn xao cư dân mạng.