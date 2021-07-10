Sau lùm xùm chấn động VBiz, Hồ Văn Cường lộ diện bên mẹ nuôi, thái độ của Phi Nhung gây chú ý khi đứng cạnh mẹ ruột

Thời gian qua vụ lùm xùm của Phi Nhung và Hồ Văn Cường đã gây xôn xao dư luận. Cụ thể khán giả cho rằng nữ ca sĩ không minh bạch trong chuyện tiền nong đi hát của Hồ Văn Cường và cả giải thưởng của anh. Tuy nhiên sau đó Phi Nhung đã lên tiếng giải thích tất cả chỉ là hiểu lầm và tiền của con nuôi là do quản lý giữ, cô không hề biết gì về khoản tiền đó.

Hồ Văn Cường vừa hoàn thành xong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 - Ảnh: Internet

Mới đây sau khi kết thúc thì thi tốt nghiệp THPT, cư dân mạng lại tiếp tục vào yêu cầu Phi Nhung trả tiền cho Hồ Văn Cường nhưng dường như nữ ca sĩ không quan tâm lắm. Điều đáng chú ý là cả ba nhân vật chính mẹ ruột, mẹ nuôi và Hồ Văn Cường vừa có màn tái xuất trên livestream do người thân của anh quay lên khiến khán giả chú ý.