Sau khi lặn mất tăm giữa bão scandal, Phi Nhung có động thái mới liên quan nhiều nhạc sĩ Vbiz khiến fan chú ý

Sau khi vướng vào ồn ào cùng nhạc sĩ Hồng Xương Long mới đây Phi Nhung đã có động thái mới trên trang cá nhân liên quan đến một loạt tên tuổi trong giới showbiz.

Nhạc sĩ Hồng Xương Long đã từng lên tiếng về vụ lùm xùm giữa Hồ Văn Cường và Phi Nhung. Anh cho rằng chỉ muốn nói lên sự thật và tìm lại công bằng cho các em. Ngay sau đó nam nhạc sĩ cho rằng bên phía Phi Nhung đã đe dọa và muốn đưa Hồng Xương Long lên sóng truyền hình. Sau bao ồn ào từ Hồ Văn Cường đến Hồng Xương Long nữ ca sĩ Phi Nhung đã có bài đăng mới trên trang cá nhân gây chú ý - Ảnh: Internet Giữa lùm xùm ập tới liên tục, ca sĩ Phi Nhung đã đăng một bài post khá dài lên trang cá nhân. Nữ ca sĩ Phải lòng con gái Bến Tre gửi lời cảm ơn đến nhạc sĩ và ê kíp đã giúp cô hoàn thành CD âm nhạc Trống Vắng từ nhiều năm trước. Ngoài ra cô cũng thả hồn vào những kỉ niệm ngày đầu đi hát và dạt dào cảm xúc khi nhớ lại tất cả. Cô viết: “Trước tiên xin cho Phi Nhung thêm một lần nữa gửi lời cảm tạ chân thành đến tất cả quý khán thính giả bốn phương đã dành cho Phi Nhung những tình cảm yêu thương quý mến trong suốt thời gian qua. Phi Nhung không thể nào quên được những ưu ái mà Bé Thảo - Heo Con - Ngọc Phụng (Sydney) - Hoàng Oanh "Ly" (North California) - Tuyết Nhung (Sydney) - Kim Loan - Anthony B. Win (Houston) - Chiêu Anh - Cẩm Loan (California) đã trao tặng riêng cho Phi Nhung những tình cảm quý mến (Minh Trí - Sydney) Cho Phi Nhung cảm ơn đến các bạn: Trúc Lam - Dạ Nhật Yến - Minh Tuyết những người bạn thương của Phi Nhung. Đã bè và chỉ cho Phi Nhung hát nhạc trẻ”.

Bài đăng của nữ ca sĩ về kỉ niệm thời mới đi hát - Ảnh: Chụp màn hình Ngoài ra cô còn dành lời cảm ơn đến những nhân vật trong bài viết đã động viên tinh thần cho cô trong khoảng thời gian làm nghề. Cô cũng cảm ơn các trung tâm băng đĩa nhạc đã hổ trợ cho bản thân trong quá trình làm nghệ thuật. Nữ ca sĩ bộc bạch: “Phi Nhung trân trọng cảm tạ tất cả các nhạc sĩ đã có sáng tác trong CD này. Nhạc sĩ Nhật Trung trong phần hòa âm. Nhạc sĩ trẻ Quốc Hùng đã dành riêng cho Phi Nhung 2 sáng tác mới và đã cổ vũ giúp đỡ hát hòa chung cùng Phi Nhung trong ca khúc nổi tiếng của anh - Trống vắng. Châu Khải Phong mix thật tuyệt vời. Hoàng Bảo nhạc sĩ rất dễ thương. Danny DeVue người đã biến những tấm ảnh của Phi Nhung thật tuyệt vời trong phần trình bày cho cuốn CD đầu tay của Phi Nhung - Phi Nhung rất là vừa ý. Cảm ơn, cảm ơn Danny nhiều nhiều lắm. Nhan sắc của Phi Nhung thời mới vào nghề và hiện tại không thay đổi là mấy, vẫn trẻ trung duyên dáng như ngày nào - Ảnh: FB Còn nhiều, rất nhiều những bạn hữu, ca nhạc sĩ đã giúp đỡ, động viên tinh thần cho Phi Nhung hoàn thành cuốn CD Trống vắng này. Phi Nhung không thể kể hết ra đây được. Nhưng cho Phi Nhung một lời cảm tạ đến tất cả các anh chị các Trung tâm Băng nhạc đã tạo cho Phi Nhung được có ngày hôm nay. Còn hai người anh mà Phi Nhung không bao giờ quên được đó là anh Triều, anh Thoại ở nhà in Westminster Press đã giúp đỡ cho Phi Nhung nhiều nhất”.

Cuối bài đăng, ca sĩ Phi Nhung viết: “Sau cùng Phi Nhung ước mong quý vị đón nhận Trống vắng như một nghĩa tình ủng hộ cho Phi Nhung trên bước đường mới lạ mà Phi Nhung xin được thử thách trong 10 ca khúc trẻ. Thành thật cảm tạ. Phi Nhung". Nhiều khán giả dành sự quan tâm cho Phi Nhung và cô cũng đáp lại một cách thân thiện - Ảnh: Chụp màn hình Hiện tại bài đăng của nữ ca sĩ nhận khá nhiều sự quan tâm từ dư luận.

Đàm Vĩnh Hưng chi 500 triệu, Phi Nhung bỏ ngay 100 triệu giữa lùm xùm dùng sai tiền từ thiện, họ đã làm gì trong mùa dịch Covid-19? Sau khi fan tố Đàm Vĩnh Hưng dùng tiền từ thiện sửa chùa sai mục đích và Phi Nhung ỉm tiền từ thiện trong 5 năm thì mới đây cả hai đã có hành động bất ngờ trong việc hành thiện.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-khi-lan-mat-tam-giua-bao-scandal-phi-nhung-co-dong-thai-moi-lien-quan-nhieu-nhac-si-vbiz-khien-fan-chu-y-411115.html