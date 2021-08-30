NÓNG: Cập nhật tình hình Phi Nhung mới nhất: rất nặng sau 3 ngày lọc máu

Hậu trường 30/08/2021 12:23

Thông tin khiến khán giả rất lo lắng cho sức khỏe của Phi Nhung.

Quản lý truyền thông của Phi Nhung tiếp tục cập nhật tình hình sức khỏe của nữ ca sĩ vào chiều tối 29/8. Theo đó, việc chữa trị COVID-19 của nữ ca sĩ đang có dấu hiệu khả quan, cải thiện hơn so với lúc mới chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy. Điều đáng lo lắng là người này cũng cho biết bệnh tình nữ ca sĩ vẫn còn rất nặng. Hiện giọng Phi Nhung vẫn phải thở máy, lọc máu và dùng thuốc để nâng huyết áp.

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Cập nhật của quản lý Phi Nhung dưới bình luận - Ảnh: Chụp màn hình

Anh còn cho biết chỉ số SP02 của ca sĩ Bông Điên Điển đang là 94%. Ngoài ra, SP02 là viết tắt của cụm từ "Saturation of peripheral oxygen" - độ bão hòa oxy trong máu ngoại vi. Theo như tìm hiểu, SP02 từ 97 - 99% là chỉ số oxy trong máu tốt. SP02 từ 94 - 96% là chỉ số oxy trong máu trung bình, cần thở thêm oxy.

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NÓNG: Cập nhật tình hình Phi Nhung mới nhất: rất nặng sau 3 ngày lọc máu - Ảnh 3

Khán giả cầu chúc Phi Nhung mau chóng khỏe lại - Ảnh: Internet

Trước đó, Theo Thanh Niên, trong danh sách được cập nhật, ban đầu ca sĩ Phi Nhung điều trị tại Bệnh viện Gia An 115. Tuy nhiên sau đó, nữ ca sĩ phải chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy. Một nguồn tin của Thanh Niên cũng xác nhận chuyện nữ ca sĩ phải chuyển viện vì sức khỏe chuyển biến xấu.

Ngoài ra, nàng mẫu Xuân Lan nổi tiếng một thời cũng khẳng định: "Chị Phi Nhung vẫn đang chiến đấu. Mọi người tiếp tục cầu nguyện giùm em ạ".

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Trước đó Xuân Lan cũng thông báo tình hình về Phi Nhung - Ảnh: Chụp màn hình

Cùng thời điểm, trên trang cá nhân, quản lý nữ ca sĩ xác nhận thông tin Phi Nhung đang được điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Người này cho hay: “Hiện công việc còn nhiều bộn bề và cũng không có nhiều thời gian để trả lời hết những tin nhắn hỏi thăm của mỗi người. Phi Nhung hẹn gặp lại mọi người trong thời gian sớm nhất. Mong mọi người cùng cầu nguyện cho Phi Nhung vượt qua thời gian khó khăn này”.

Từ khóa:   Phi Nhung COVID-19 Phi Nhung 30/8/2021 Phi Nhung mới nhất

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