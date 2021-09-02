Thông tin này đang khiến khán giả hâm mộ Phi Nhung 'đứng ngồi không yên', quản lý truyền thông của Phi Nhung đăng đàn tỏ thái độ gay gắt trước sự việc.

Phi Nhung đang được tích cực điều trị tại bệnh viện. Thế nhưng những kẻ ác ý đã phao tin cô qua đời lần 1. Chưa chịu yên, họ lại tiếp tục lan truyền tin nữ ca sĩ qua đời lần 2 khiến khán giả vô cùng bức xúc. Đứng trước việc này, quản lý truyền thông của Phi Nhung đăng đàn tỏ thái độ gay gắt trước sự việc. Bác bỏ tin đồn, cộng sự Phi Nhung gửi gắm: "Hãy nghĩ tới những đứa trẻ mà chị đang nuôi, tụi nhỏ đã mồ côi 1 lần rồi, xin đừng trù ẻo cho tụi nhỏ mồ côi lần nữa. Những ai yêu mến ca sĩ Phi Nhung hãy tiếp tục cầu nguyện để chị ấy sớm ngày bình phục, để tiếp tục hoàn thành thiên chức làm mẹ". Chia sẻ gây chú ý từ quản lý truyền thông của Phi Nhung "Mọi người phải hiểu rằng mình chỉ nên tin vào những lời nói của những người có uy tín, có trọng lượng. Sự thật sẽ luôn được đảm bảo nếu chúng ta chủ động xây dựng bộ lọc thông tin. Còn những đứa độc ác thích câu like thì nghiệp báo sẽ tìm đến nó sớm", cộng sự Phi Nhung chia sẻ thêm.

Trước đó, theo 2Sao/Vietnamnet, vào trưa 1/9, một nguồn tin đáng tin cậy cập nhật tình hình sức khỏe của nữ ca sĩ Phi Nhung. Theo đó, nhân vật này đã liên lạc với nghệ sĩ hài đình đám Việt Hương để hỏi thăm sức khỏe Phi Nhung, được trả lời: "Sức khỏe chị Phi Nhung hiện ổn. Bác sĩ cho biết chị Phi Nhung vẫn đang được điều trị tích cực, có phản ứng với lời nói và chưa cần tới ECMO". Cũng theo 2Sao, sức khỏe Phi Nhung vẫn đang nằm trong vòng an toàn, có những chuyển biến tốt, khiến người hâm mộ cảm thấy an tâm hơn.

Quản lý truyền thông của Phi Nhung cũng từng cập nhật tình hình sức khỏe của nữ ca sĩ vào chiều tối 29/8. Theo đó, việc chữa trị COVID-19 của nữ ca sĩ đang có dấu hiệu khả quan, cải thiện hơn so với lúc mới chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy. Điều đáng lo lắng là người này cũng cho biết bệnh tình nữ ca sĩ vẫn còn rất nặng. Hiện giọng Phi Nhung vẫn phải thở máy, lọc máu và dùng thuốc để nâng huyết áp. Anh cũng từng thông báo về tình hình Phi Nhung trước đó Anh còn cho biết chỉ số SP02 của ca sĩ Bông Điên Điển đang là 94%. Ngoài ra, SP02 là viết tắt của cụm từ "Saturation of peripheral oxygen" - độ bão hòa oxy trong máu ngoại vi. Theo như tìm hiểu, SP02 từ 97 - 99% là chỉ số oxy trong máu tốt. SP02 từ 94 - 96% là chỉ số oxy trong máu trung bình, cần thở thêm oxy. Khán giả mong Phi Nhung mau chóng khỏe lại Hiện tại, khán giả cùng chung tay cầu nguyện cho nữ ca sĩ Phi Nhung mau chóng khỏe lại. Ảnh: Tổng hợp

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