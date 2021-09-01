Sức khỏe của Phi Nhung đang được khán giả quan tâm hết sức.

Theo 2Sao/Vietnamnet, vào trưa 1/9, một nguồn tin đáng tin cậy cập nhật tình hình sức khỏe của nữ ca sĩ Phi Nhung. Theo đó, nhân vật này đã liên lạc với nghệ sĩ hài đình đám Việt Hương để hỏi thăm sức khỏe Phi Nhung, được trả lời: "Sức khỏe chị Phi Nhung hiện ổn. Bác sĩ cho biết chị Phi Nhung vẫn đang được điều trị tích cực, có phản ứng với lời nói và chưa cần tới ECMO". Cũng theo 2Sao, sức khỏe Phi Nhung vẫn đang nằm trong vòng an toàn, có những chuyển biến tốt, khiến người hâm mộ cảm thấy an tâm hơn.

Trước đó, quản lý truyền thông của Phi Nhung tiếp tục cập nhật tình hình sức khỏe của nữ ca sĩ vào chiều tối 29/8. Theo đó, việc chữa trị COVID-19 của nữ ca sĩ đang có dấu hiệu khả quan, cải thiện hơn so với lúc mới chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy. Điều đáng lo lắng là người này cũng cho biết bệnh tình nữ ca sĩ vẫn còn rất nặng. Hiện giọng Phi Nhung vẫn phải thở máy, lọc máu và dùng thuốc để nâng huyết áp. Anh còn cho biết chỉ số SP02 của ca sĩ Bông Điên Điển đang là 94%. Ngoài ra, SP02 là viết tắt của cụm từ "Saturation of peripheral oxygen" - độ bão hòa oxy trong máu ngoại vi. Theo như tìm hiểu, SP02 từ 97 - 99% là chỉ số oxy trong máu tốt. SP02 từ 94 - 96% là chỉ số oxy trong máu trung bình, cần thở thêm oxy.

Cập nhật của quản lý Phi Nhung dưới bình luận trước đó Ngoài ra, nàng mẫu Xuân Lan nổi tiếng một thời cũng khẳng định: "Chị Phi Nhung vẫn đang chiến đấu. Mọi người tiếp tục cầu nguyện giùm em ạ". Trên trang cá nhân, quản lý nữ ca sĩ cũng từng xác nhận thông tin Phi Nhung đang được điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Người này cho hay: “Hiện công việc còn nhiều bộn bề và cũng không có nhiều thời gian để trả lời hết những tin nhắn hỏi thăm của mỗi người. Phi Nhung hẹn gặp lại mọi người trong thời gian sớm nhất. Mong mọi người cùng cầu nguyện cho Phi Nhung vượt qua thời gian khó khăn này”. Khán giả mong Phi Nhung mau chóng khỏe lại Hiện tại, khán giả vẫn mong Phi Nhung mau chóng khỏe lại và quan tâm từng giờ đến sức khỏe của nữ ca sĩ Bông Điên Điển. Ảnh: Tổng hợp

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-sau-tin-don-qua-doi-suc-khoe-phi-nhung-the-nao-sau-6-ngay-nam-benh-vien-cho-ray-421844.html