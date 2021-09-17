Giữa bão tin đồn 'ác ý' Phi Nhung qua đời, chuyên cơ đưa qua Mỹ, trang cá nhân chính chủ tick xanh có động thái gây chú ý

Hậu trường 17/09/2021 17:39

Hiện bài đăng trên trang cá nhân chính chủ của Phi Nhung đang khiến khán giả quan tâm.

Thời gian qua, thông tin về Phi Nhung luôn được khán giả quan tâm nhiệt tình. Bên cạnh đó, hàng ngàn fan của cô cũng nhanh chóng vào trang cá nhân của nữ ca sĩ để lại nhiều lời chúc mong nữ ca sĩ mau chóng khỏe lại.

Mới đây, cũng là trước 1 ngày diễn ra lễ giỗ Tổ, Facebook chính chủ của ca sĩ Bông Điên Điển bất ngờ có động thái mới. Theo đó, vì Phi Nhung hiện đang điều trị Covid-19 nên admin đã thay mặt chia sẻ đoạn clip livestream hướng về ngày giỗ Tổ và cầu nguyện cho nữ ca sĩ mau chóng vượt qua bệnh tật. Dưới phần bình luận, bạn bè và người thân cũng liên tục hỏi thăm dành nhiều lời động viên cho Phi Nhung.

Phi Nhung 1
Bài đăng mới trên trang cá nhân của Phi Nhung

Trước đó, trên mạng xã hội lại xuất hiện tin đồn thất thiệt liên quan đến sức khỏe ca sĩ Phi Nhung. Thông tin mới nhất là người nhà nữ ca sĩ thuê chuyên cơ đưa Phi Nhung về Mỹ điều trị COVID-19. Tuy nhiên, theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, đây là tin không chính xác. Hiện ca sĩ Phi Nhung đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Phi Nhung 2
Dân mạng dành cho nữ ca sĩ nhiều lời chúc bình an

Vào trưa 1/9, truyền thông đưa tin một nguồn tin đã liên lạc với nghệ sĩ hài đình đám Việt Hương để hỏi thăm sức khỏe Phi Nhung, được trả lời: "Sức khỏe chị Phi Nhung hiện ổn. Bác sĩ cho biết chị Phi Nhung vẫn đang được điều trị tích cực, có phản ứng với lời nói và chưa cần tới ECMO". Theo nguồn tin này sức khỏe Phi Nhung vẫn đang nằm trong vòng an toàn, có những chuyển biến tốt, khiến người hâm mộ cảm thấy an tâm hơn.

Phi Nhung 3
Phi Nhung đang nhận nhiều sự quan tâm từ khán giả, fan mong cô mau chóng khỏe lại

Theo Pháp Luật và Bạn Đọc, giữa lúc hàng loạt thông tin tiêu cực về tình hình sức khoẻ của ca sĩ Bông Điên Điển đang được lan truyền trên MXH, phía người thân cận và quản lý, ca sĩ Phi Nhung xác nhận cô vẫn đang được chữa trị tích cực. Sau 10 ngày chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (Quận 5, TPHCM) để điều trị COVID-19, sức khoẻ của nữ ca sĩ đã có cải thiện hơn.

Ảnh: Tổng hợp

Từ khóa:   Phi Nhung nhiễm COVID-19 Tin đồn Phi Nhung qua đời Phi Nhung mới nhất

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 1 giờ 56 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 2 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 3 giờ 26 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 3 giờ 56 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 4 giờ 56 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 5 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 5 giờ 56 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 6 giờ 26 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 6 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36