Hiện bài đăng trên trang cá nhân chính chủ của Phi Nhung đang khiến khán giả quan tâm.

Thời gian qua, thông tin về Phi Nhung luôn được khán giả quan tâm nhiệt tình. Bên cạnh đó, hàng ngàn fan của cô cũng nhanh chóng vào trang cá nhân của nữ ca sĩ để lại nhiều lời chúc mong nữ ca sĩ mau chóng khỏe lại. Mới đây, cũng là trước 1 ngày diễn ra lễ giỗ Tổ, Facebook chính chủ của ca sĩ Bông Điên Điển bất ngờ có động thái mới. Theo đó, vì Phi Nhung hiện đang điều trị Covid-19 nên admin đã thay mặt chia sẻ đoạn clip livestream hướng về ngày giỗ Tổ và cầu nguyện cho nữ ca sĩ mau chóng vượt qua bệnh tật. Dưới phần bình luận, bạn bè và người thân cũng liên tục hỏi thăm dành nhiều lời động viên cho Phi Nhung.

Bài đăng mới trên trang cá nhân của Phi Nhung Trước đó, trên mạng xã hội lại xuất hiện tin đồn thất thiệt liên quan đến sức khỏe ca sĩ Phi Nhung. Thông tin mới nhất là người nhà nữ ca sĩ thuê chuyên cơ đưa Phi Nhung về Mỹ điều trị COVID-19. Tuy nhiên, theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, đây là tin không chính xác. Hiện ca sĩ Phi Nhung đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Dân mạng dành cho nữ ca sĩ nhiều lời chúc bình an Vào trưa 1/9, truyền thông đưa tin một nguồn tin đã liên lạc với nghệ sĩ hài đình đám Việt Hương để hỏi thăm sức khỏe Phi Nhung, được trả lời: "Sức khỏe chị Phi Nhung hiện ổn. Bác sĩ cho biết chị Phi Nhung vẫn đang được điều trị tích cực, có phản ứng với lời nói và chưa cần tới ECMO". Theo nguồn tin này sức khỏe Phi Nhung vẫn đang nằm trong vòng an toàn, có những chuyển biến tốt, khiến người hâm mộ cảm thấy an tâm hơn.

Phi Nhung đang nhận nhiều sự quan tâm từ khán giả, fan mong cô mau chóng khỏe lại Theo Pháp Luật và Bạn Đọc, giữa lúc hàng loạt thông tin tiêu cực về tình hình sức khoẻ của ca sĩ Bông Điên Điển đang được lan truyền trên MXH, phía người thân cận và quản lý, ca sĩ Phi Nhung xác nhận cô vẫn đang được chữa trị tích cực. Sau 10 ngày chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (Quận 5, TPHCM) để điều trị COVID-19, sức khoẻ của nữ ca sĩ đã có cải thiện hơn. Ảnh: Tổng hợp

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