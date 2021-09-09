Nữ ca sĩ hải ngoại bàng hoàng: Người nói Phi Nhung tử vong, người nói hấp hối, hoang mang không biết mọi chuyện thế nào?

Hậu trường 09/09/2021 11:53

Chia sẻ của nữ ca sĩ về Phi Nhung đang khiến khán giả cảm thông hết sức.

Thông tin về Phi Nhung hiện nay luôn được anh chị em trong giới nghệ sĩ quan tâm hết mực. Trong một livestream cùng bạn bè, ca sĩ Lâm Thúy Vân đã kể lại trạng thái của Trizzie Phương Anh cách đây một tuần, khi nghe tin đồn Phi Nhung qua đời.

Nữ ca sĩ nói: "Tôi nhớ, vào tuần trước chị Trizzie Phương Trinh đi hát ở Las Vegas. Tôi chính là người lái xe chở chị ấy cùng 3 đứa con của chị. Lúc đó, tôi cũng đang buồn lắm vì không biết tình hình Phi Nhung bên Việt Nam ra sao. Thông tin về Phi Nhung rất nhiều, người nói Phi Nhung chết, người nói hấp hối, mỗi người một kiểu, người nói này người nói kia. Tôi đang hoang mang không biết mọi chuyện thế nào thì đùng một cái có một cuộc điện thoại gọi đến cho chị Trizzie, đúng lúc tôi đang lái xe".

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Ca sĩ Lâm Thúy Vân chia sẻ về đồng nghiệp

Ngoài ra, cô còn cho biết thêm: "Trizzie khóc quá trời, khiến tôi đang lái xe cũng phải run tay rồi nghẹn ngào, nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh để đảm bảo an toàn cho 3 đứa nhỏ đằng sau. Tôi cũng khóc mà không dám khóc lớn vì đang lái xe trên cao tốc, sợ xảy ra chuyện. Tôi phải bình tĩnh vì còn bao nhiêu mạng trong tay mình. Tới khách sạn, Trizzie như người mất hồn, ăn không ăn, uống không uống, chẳng làm được gì. Sở dĩ Trizzie như vậy vì tội cho Phi Nhung lắm. Phi Nhung không có gia đình, chỉ có một đứa con gái bên Mỹ thôi. Tôi cũng quen Phi Nhung lâu rồi nên biết hoàn cảnh".

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Ca sĩ Trizzie Phương Anh

Khi nghe thông tin ca sĩ Phi Nhung đã tiến triển, nữ ca sĩ cho hay: "Tôi nghĩ mình không hát nổi, phải nghỉ vì tôi hát nhạc New Wave, lên sân khấu phải nhảy nhót, máu lửa, tâm trạng bị như thế rồi thì sao hát nổi. Tôi nghe tin đó từ một người thân cận nên mới bàng hoàng như thế. Nhưng cuối cùng thì mọi chuyện đã qua và đến ngày hôm nay Phi Nhung đã tiến triển, nên tôi mừng lắm, nhẹ cả người. Mới mấy ngày hôm trước thôi, tình hình Phi Nhung không có chút khả quan nào, nên tôi làm tiệc sinh nhật mà vẫn cứ lo. Tôi định hủy tiệc sinh nhật, nhưng nghe tin Phi Nhung có tiến triển thì tôi yên tâm tổ chức".

Trước đó, trên mạng xã hội lại xuất hiện tin đồn thất thiệt liên quan đến sức khỏe ca sĩ Phi Nhung. Thông tin mới nhất là người nhà nữ ca sĩ thuê chuyên cơ đưa Phi Nhung về Mỹ điều trị COVID-19. Tuy nhiên, theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, đây là tin không chính xác. Hiện ca sĩ Phi Nhung đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

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Vào trưa 1/9, truyền thông đưa tin một nguồn tin đã liên lạc với nghệ sĩ hài đình đám Việt Hương để hỏi thăm sức khỏe Phi Nhung, được trả lời: "Sức khỏe chị Phi Nhung hiện ổn. Bác sĩ cho biết chị Phi Nhung vẫn đang được điều trị tích cực, có phản ứng với lời nói và chưa cần tới ECMO". Theo nguồn tin này sức khỏe Phi Nhung vẫn đang nằm trong vòng an toàn, có những chuyển biến tốt, khiến người hâm mộ cảm thấy an tâm hơn.

Quản lý truyền thông của Phi Nhung cũng từng cập nhật tình hình sức khỏe của nữ ca sĩ vào chiều tối 29/8. Theo đó, việc chữa trị COVID-19 của nữ ca sĩ đang có dấu hiệu khả quan, cải thiện hơn so với lúc mới chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy. Điều đáng lo lắng là người này cũng cho biết bệnh tình nữ ca sĩ vẫn còn rất nặng. Hiện giọng Phi Nhung vẫn phải thở máy, lọc máu và dùng thuốc để nâng huyết áp.

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Khán giả hiện đang mong Phi Nhung mau chóng khỏe lại

Hiện tại, nhiều người hâm mộ đã vào trang cá nhân của cô để lại nhiều lời chúc tích cực mong nữ ca sĩ sớm vượt qua căn bệnh COVID-19.

Ảnh: Tổng hợp

NÓNG: Tràn lan đồn thổi Phi Nhung qua đời, chuyên cơ đưa qua Mỹ? Cập nhật tình hình mới nhất tại đây...

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Thông tin tràn lan trên MXH về Phi Nhung khiến fan vô cùng lo lắng, vậy tình hình hiện tại của cô thế nào?

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