Con nuôi Hồ Văn Cường đang làm gì khi Phi Nhung nhập viện vì mắc COVID-19?

Khán giả đổ dồn thắc mắc về phía Hồ Văn Cường khi Phi Nhung mắc COVID-19, đang trong thời gian điều trị.

Hiện tại, sức khỏe Phi Nhung đang khiến khán giả vô cùng lo lắng. Kể từ khi Phi Nhung được xác nhận nhiễm Covid-19, những người con nuôi như Quỳnh Trang, Thiêng Ngân, Tuyết Nhung... thường xuyên đăng đàn cầu nguyện cho nữ ca sĩ mau sớm bình phục. Nhưng trong suốt thời gian đó, Hồ Văn Cường không có bất kỳ động tĩnh gì trên MXH khiến ai nấy vô cùng tò mò. Hồ Văn Cường là người con nuôi nổi tiếng của Phi Nhung Cụ thể, Fanpage và Facebook cá nhân của nam ca sĩ trẻ cũng không có bài đăng hay cập nhật mới nào hơn 1 tháng qua. Khán giả thắc mắc không biết Hồ Văn Cường hiện tại thế nào và mong anh cũng luôn khỏe để có thể tiếp tục cống hiến nghệ thuật trong thời gian tới.

Bài đăng của Hồ Văn Cường cách đây gần 1 tháng Trước đó, ngày 20/9, người quản lý của ca sĩ Phi Nhung cho biết, ca sĩ đã ngừng lọc máu để đánh giá vì tình hình sức khỏe có nhiều tiến triển, có những động tác phản hồi lại lời nói của bác sĩ. Ca sĩ Phi Nhung nhập viện điều trị COVID-19 từ ngày 19/8 tại Bệnh viện Gia An 115, nhưng bệnh chuyển biến nặng nên được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy vào tối 26/8. Khi nhập viện, Phi Nhung phải sử dụng máy trợ thở và được lọc máu.

Vào trưa 1/9, truyền thông đưa tin một nguồn tin đã liên lạc với nghệ sĩ hài đình đám Việt Hương để hỏi thăm sức khỏe Phi Nhung, được trả lời: "Sức khỏe chị Phi Nhung hiện ổn. Bác sĩ cho biết chị Phi Nhung vẫn đang được điều trị tích cực, có phản ứng với lời nói và chưa cần tới ECMO". Theo nguồn tin này sức khỏe Phi Nhung vẫn đang nằm trong vòng an toàn, có những chuyển biến tốt, khiến người hâm mộ cảm thấy an tâm hơn. Khán giả ngày đêm mong Phi Nhung mau khỏe lại Được biết, trong đợt dịch lần thứ tư này, ca sĩ Bông Điên Điển đã tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ bà con nghèo và ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 như mua máy thở cho các bệnh viện để phục vụ công tác điều trị, tặng suất ăn từ thiện và phát quà cho người nghèo ở nhiều nơi... Những hoạt động thiện nguyện này được cô thường xuyên chia sẻ và cập nhật trên trang fanpage của mình. Hiện tại, khán giả vẫn đang ngày đêm cầu chúc cho ca sĩ Phi Nhung mau chóng khỏe lại. Ảnh: Tổng hợp

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