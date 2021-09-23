Con gái Bảo Quốc bức xúc khi Phi Nhung bị ghép ảnh: Tôi thấy hành động này là vô cùng ác độc, thất đức

Hậu trường 23/09/2021 14:48

Những chia sẻ mới nhất của con gái nghệ sĩ Bảo Quốc đang khiến khán giả chú ý.

Thời gian qua, thông tin về sức khỏe của Phi Nhung liên tục được khán giả quan tâm. Bên cạnh đó cũng có nhiều kẻ xấu mượn việc này để ghép ảnh, tung tin đồn nữ ca sĩ qua đời khiến mọi người vô cùng bức xúc. Mới đây, con gái nghệ sĩ Bảo Quốc cũng đã có động thái về vấn đề này.

Cụ thể, con gái NSƯT Bảo Quốc chia sẻ: "Những ngày vừa qua, tôi lên mạng và thấy bạn bè, người thân xôn xao trước hình ảnh Việt Hương khóc lóc bên Phi Nhung. Tôi hoang mang quá nên đi hỏi thì mới biết là ảnh giả, ghép lung tung và chính Việt Hương cũng đã lên tiếng. Tôi thấy hành động này là vô cùng ác độc. Họ là những YouTuber trôi nổi, lấy bức ảnh Việt Hương khóc trong tang lễ mẹ cô vào 9 năm trước, ghép vào ảnh quan tài chú Chí Tài rồi nói Việt Hương khóc bên linh cữu Phi Nhung. Đây là một hành động thất đức".

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Nghệ sĩ Hồng Loan, con gái Bảo Quốc đã lên tiếng chia sẻ về Phi Nhung

Cô cho hay việc cắt ghép hình ảnh nhiều nghệ sĩ khóc lóc bên Phi Nhung sẽ làm khán giả hoang mang. Nghệ sĩ Hồng Loan bộc bạch: "Tôi không biết, nếu người thân của chính họ cũng bị như vậy thì họ sẽ nghĩ gì, cảm thấy ra sao mà cứ bất chấp đạo đức để làm chuyện ác độc như vậy. Họ chỉ vì vài đồng bạc, vài cái view, cái like mà lừa đảo người khác".

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Hiện tại khán giả đang cầu mong Phi Nhung mau chóng khỏe lại

Ngoài ra, nữ ca sĩ còn cho hay gia đình cô cũng từng bị kẻ xấu tung tin này. Hồng Loan cho biết thêm: "Người dân mình đã mệt mỏi lắm rồi, cần có tinh thần phấn khởi, tích cực hơn, vậy mà họ lại cứ bịa đặt tin người này người kia không qua khỏi, khiến cả cộng đồng đầy tiêu cực. Tôi nói thật, tôi nghe tin ai bị Covid cũng chỉ cầu mong cho người ta sớm khỏi bệnh, bình phục, chứ ai lại mong người ta chết bao giờ. Tôi rất tức tối".

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Nghệ sĩ Bảo Quốc vô cùng điển trai thời trẻ

Hồng Loan nổi tiếng vào thập niên 1990, cùng thời với Lý Hùng, Diễm Hương... Chị được chú ý nhờ là con gái Bảo Quốc và hoạt động ở nhiều lĩnh vực: điện ảnh, diễn viên cải lương, MC... Chia sẻ trên Thanh Niên về đại gia đình có truyền thống nghệ thuật của mình, cô cho biết: “Gia đình tôi có anh Hữu Châu, Hữu Lộc, Hà Linh, cháu của tôi là Gia Bảo… Những con cháu trong nhà thuộc gia tộc rất có tiếng trong ngành nghệ thuật. Nhưng mà, gia đình tôi không bao giờ xin xỏ, cưỡng ép người khác để cho con cháu mình tham gia những vai diễn, phải để bản thân tự vươn lên…”.

Ảnh: Tổng hợp

Người thân tiết lộ sức khỏe Phi Nhung hiện tại: "Em đang chuyển biến xấu!"

Người thân tiết lộ sức khỏe Phi Nhung hiện tại: "Em đang chuyển biến xấu!"

Thông tin này khiến khán giả của Phi Nhung vô cùng lo lắng cho cô.

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Từ khóa:   con gái Bảo Quốc NSƯT Bảo Quốc Phi Nhung

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