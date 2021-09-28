Trước khi mất, Phi Nhung từng xuất hiện trên chương trình Ký ức vui vẻ và kể về mẹ. Phi Nhung chia sẻ khi mẹ kêu về ở chung với gia đình nhưng sau đó 2 năm mẹ cô cũng qua đời. Chia sẻ trong nước mắt: “Em rất là thần tượng mẹ em. Tuy là được ở chung với mẹ nhưng cũng chưa bao giờ Phi Nhung dám kêu mẹ ơi mặc dù em rất là thèm được kêu”.

Phi Nhung trong chương trình Ký ức vui vẻ

Cho đến khi mẹ qua đời, Phi Nhung mới dám lại gần cầm chân mẹ và hứa với mẹ sẽ lo lắng cho các em. Chính vì sự mất mát và thiếu thốn tình thương từ nhỏ, nên Phi Nhung muốn nhận nhiều con nuôi để phần nào đó có thể san sẻ được tình thương với những đứa trẻ đã từng như mình, cho các em cơ nhỡ đó thấy được có mẹ trên cuộc đời này sướng như thế nào.