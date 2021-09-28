Cuộc đời lận đận của Phi Nhung: Nhận nuôi 23 người con, từng khóc hết nước mắt trên truyền hình chia sẻ mẹ qua đời mới dám lại gần

Hậu trường 28/09/2021 13:38

Khi xem lại đoạn chia sẻ của Phi Nhung trong chương trình Ký ức vui vẻ, khán giả càng thêm xót xa.

Trước khi mất, Phi Nhung từng xuất hiện trên chương trình Ký ức vui vẻ và kể về mẹ.  Phi Nhung chia sẻ khi mẹ kêu về ở chung với gia đình nhưng sau đó 2 năm mẹ cô cũng qua đời. Chia sẻ trong nước mắt: “Em rất là thần tượng mẹ em. Tuy là được ở chung với mẹ nhưng cũng chưa bao giờ Phi Nhung dám kêu mẹ ơi mặc dù em rất là thèm được kêu”.

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Phi Nhung trong chương trình Ký ức vui vẻ

Cho đến khi mẹ qua đời, Phi Nhung mới dám lại gần cầm chân mẹ và hứa với mẹ sẽ lo lắng cho các em. Chính vì sự mất mát và thiếu thốn tình thương từ nhỏ, nên Phi Nhung muốn nhận nhiều con nuôi để phần nào đó có thể san sẻ được tình thương với những đứa trẻ đã từng như mình, cho các em cơ nhỡ đó thấy được có mẹ trên cuộc đời này sướng như thế nào.   

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Phi Nhung và con nuôi Hồ Văn Cường

Ngoài ra, chính vì thiếu tình thương cha mẹ nên Phi Nhung đã nhận nhiều con nuôi, tính đến nay là 23 người con để bù đắp lại tình cảm cho những đứa trẻ đáng thương. Trong số 23 người con nuôi, một số sống cùng nhà với cô, số còn lại sống ở chùa Phước Lạc (Bình Phước). Nữ ca sĩ tự nhận bản thân cũng kiếm được tiền và khi chứng kiến những đứa con của mình trưởng thành thì cô cũng đã biết được rằng, những đồng tiền của mình kiếm được đều dành để chăm sóc các con. 

Ca sĩ Phi Nhung, 49 tuổi, qua đời trưa 28/9, sau hơn một tháng chữa Covid-19, tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Theo đại diện bệnh viện, chị qua đời vào khoảng 11h57, do biến chứng nặng của Covid-19, hoại tử một phần phổi, bão Cytokine, suy đa cơ quan. Trước đó, ca sĩ được chạy ECMO, lọc máu và sử dụng các loại thuốc cao cấp nhất. Tối 22/9, người thân ca sĩ cho biết bác sĩ báo tình hình ca sĩ chuyển biến xấu, phổi bị hoại tử, đông đặc.

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Cuộc đời lận đận của Phi Nhung: Nhận nuôi 23 người con, từng khóc hết nước mắt trên truyền hình chia sẻ mẹ qua đời mới dám lại gần - Ảnh 4

Những hình ảnh làm từ thiện của cô trước khi mất

Ca sĩ Phi Nhung có tên thật là Phạm Phi Nhung, sinh ngày 10 tháng 4 năm 1972 tại Pleiku, nhưng sống và làm việc chủ yếu ở TP Hồ Chí Minh. Phi Nhung mang trong người hai dòng máu Mỹ – Việt khi cha là người Mỹ và mẹ là người Việt.

Ảnh: Tổng hợp

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