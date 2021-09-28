Chia sẻ cuối cùng của Phi Nhung trước khi ra đi ở tuổi 49: Kể về sức khỏe, nói lý do nhiễm Covid-19

Nghe dòng tâm sự của Phi Nhung trước khi cô qua đời ai nấy đều xót xa.

Ca sĩ Phi Nhung, 49 tuổi, qua đời trưa 28/9, sau hơn một tháng chữa Covid-19, tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Theo đại diện bệnh viện, chị qua đời vào khoảng 11h57, do biến chứng nặng của Covid-19, hoại tử một phần phổi, bão Cytokine, suy đa cơ quan. Trước đó, ca sĩ được chạy ECMO, lọc máu và sử dụng các loại thuốc cao cấp nhất.

Trước đó, tối ngày 22/8, nữ ca sĩ đã chia sẻ lại bài viết ghi lại hình ảnh đi làm từ thiện, cho biết mình có tiếp xúc với một vài F0. Ngoài ra, Phi Nhung cũng cáo lỗi vì không thể hát cho mọi người nghe ngay lúc ấy: "Nhân đây, Phi Nhung xin cáo lỗi với khán giả Thúy Nga và khán giả hải ngoại lần này. Kính mong mọi người thông cảm". Giờ đây, khi nhìn lại lời bài đăng cuối cùng của Phi Nhung, netizen đã không khỏi nghẹn ngào.

Khán giả nghẹn ngào trước chia sẻ cuối cùng của Phi Nhung

Đỗ Quang Chí - quản lý truyền thông và là người em thân thiết lâu năm của Phi Nhung- chia sẻ: "Ngày đó, vào tháng 7-2021, đáng lẽ chị đã lên máy bay về Mỹ để đoàn tụ với con gái. Giả sử chị kiên quyết về Mỹ, hẳn chị đã tiêm vắc xin COVID-19 và chị cũng đã khỏe hơn..."

Phi Nhung ra đi ở tuổi 49

Phi Nhung quyết định ở lại và tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình như đóng góp cho quỹ vắc xin, kêu gọi mua máy thở, gửi gạo tới người nghèo, tham gia nấu ăn cho bếp ăn tình thương cho người vô gia cư... từ giữa tháng 6 đến ngày 5-8.

Khán giả tiếc thương vô hạn trước thông tin Phi Nhung qua đời

Phi Nhung tên đầy đủ là Phạm Phi Nhung, sinh năm 1972 tại Pleiku. Phi Nhung sinh ra trong 1 gia đình không hoạt động nghệ thuật nhưng bản thân lại có đam mê lớn đối với nghề ca hát. Lúc sinh thời, ca sĩ Phi Nhung nổi tiếng qua các bài hát như: Nhớ Mẹ Mồ Côi, Hoàng Hôn Màu Tím, Con Gái Của Mẹ, Bông Điên Điển,... nữ ca sĩ và Mạnh Quỳnh là đôi bạn song ca nổi tiếng, chiếm trọn thiện cảm trong lòng khán giả trong và ngoài nước.

Ảnh: Tổng hợp

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