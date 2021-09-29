Khi xem những chia sẻ về quá trình chống lại căn bệnh nguy hiểm của Phi Nhung, khán giả càng xót xa.

Ca sĩ Phi Nhung, qua đời trưa 28/9, sau hơn một tháng chữa COVID-19, tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Theo đại diện bệnh viện, chị qua đời vào khoảng 11h57. Tuy nhiên, điều làm khán giả đau lòng nhất là khi hay tin quá trình chống lại căn bệnh của cô tại bệnh viện. Theo Doanh Nghiệp và Tiếp Thị, đến ngày 24/9, ê-kíp điều trị quyết định phẫu thuật để cầm máu và giải quyết tình trạng tràn khí màng phổi phải cho bệnh nhân. Kết quả giải phẫu ghi nhận mô phổi trong phổi có 2 kén bị vỡ, mô phổi đã bị hoại tử rải rác nhiều nơi, bác sĩ tiến hành cắt kén và tiến hành cầm máu nhưng tình trạng mô phổi bị đông đặc và hoại tử, nhũng nhiều nơi rất khó cầm máu.

Phi Nhung ra đi ở tuổi 49 Trước khi mất, ca sĩ Phi Nhung được chẩn đoán bị biến chứng nặng của COVID-19, đông đặc phổi và hoại tử một phần phổi; kèm cơn bão Cytokine, suy đa cơ quan. Bệnh nhân được chạy ECMO (tim phổi nhân tạo), lọc máu liên tục. “Tất cả các loại thuốc cao cấp nhất đã được bệnh viện sử dụng để điều trị cho ca sĩ Phi Nhung. Tất cả y bác sĩ đã nỗ lực hết mình nhưng đã không thể cứu sống được ca sĩ và rất đáng tiếc trước sự ra đi này” - nguồn tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ.

Cố ca sĩ từng làm từ thiện rất nhiều lúc sinh thời Được biết, ca sĩ Phi Nhung nhiễm COVID-19 do tiếp xúc F0 lúc đi thiện nguyện tại TP.HCM. Cố ca sĩ được chuyển từ bệnh viện Gia An 115 sang bệnh viện Chợ Rẫy điều trị vào đêm 26/8. Sau 1 tháng chữa trị tích cực nhưng tình trạng nữ nghệ sĩ ngày càng chuyển biến xấu và đã không qua khỏi. Sự ra đi đột ngột của Phi Nhung là mất mát và tổn thất lớn cho làng giải trí Việt. Hiện tại, rất nhiều nghệ sĩ đã vô cùng bàng hoàng và đau lòng nói lời tiễn biệt cố ca sĩ. Hiện khán giả vẫn đang bàng hoàng khi hay tin cô đã ra đi Phi Nhung tên đầy đủ là Phạm Phi Nhung, tại Pleiku. Phi Nhung sinh ra trong 1 gia đình không hoạt động nghệ thuật nhưng bản thân lại có đam mê lớn đối với nghề ca hát. Lúc sinh thời, ca sĩ Phi Nhung nổi tiếng qua các bài hát như: Nhớ Mẹ Mồ Côi, Hoàng Hôn Màu Tím, Con Gái Của Mẹ, Bông Điên Điển,... nữ ca sĩ và Mạnh Quỳnh là đôi bạn song ca nổi tiếng, chiếm trọn thiện cảm trong lòng khán giả trong và ngoài nước. Ảnh: Tổng hợp

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