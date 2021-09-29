Nghẹn lòng hay tin 2 kén bị vỡ, mô phổi Phi Nhung bị hoại tử rải rác nhiều nơi trước khi qua đời, fan đau buồn tột độ

Hậu trường 29/09/2021 09:18

Khi xem những chia sẻ về quá trình chống lại căn bệnh nguy hiểm của Phi Nhung, khán giả càng xót xa.

Ca sĩ Phi Nhung, qua đời trưa 28/9, sau hơn một tháng chữa COVID-19, tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Theo đại diện bệnh viện, chị qua đời vào khoảng 11h57.

Tuy nhiên, điều làm khán giả đau lòng nhất là khi hay tin quá trình chống lại căn bệnh của cô tại bệnh viện. Theo Doanh Nghiệp và Tiếp Thị, đến ngày 24/9, ê-kíp điều trị quyết định phẫu thuật để cầm máu và giải quyết tình trạng tràn khí màng phổi phải cho bệnh nhân. Kết quả giải phẫu ghi nhận mô phổi trong phổi có 2 kén bị vỡ, mô phổi đã bị hoại tử rải rác nhiều nơi, bác sĩ tiến hành cắt kén và tiến hành cầm máu nhưng tình trạng mô phổi bị đông đặc và hoại tử, nhũng nhiều nơi rất khó cầm máu.

Phi Nhung 1
Phi Nhung ra đi ở tuổi 49

Trước khi mất, ca sĩ Phi Nhung được chẩn đoán bị biến chứng nặng của COVID-19, đông đặc phổi và hoại tử một phần phổi; kèm cơn bão Cytokine, suy đa cơ quan. Bệnh nhân được chạy ECMO (tim phổi nhân tạo), lọc máu liên tục. 

“Tất cả các loại thuốc cao cấp nhất đã được bệnh viện sử dụng để điều trị cho ca sĩ Phi Nhung. Tất cả y bác sĩ đã nỗ lực hết mình nhưng đã không thể cứu sống được ca sĩ và rất đáng tiếc trước sự ra đi này” - nguồn tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ.

Phi Nhung 2
Cố ca sĩ từng làm từ thiện rất nhiều lúc sinh thời

Được biết, ca sĩ Phi Nhung nhiễm COVID-19 do tiếp xúc F0 lúc đi thiện nguyện tại TP.HCM. Cố ca sĩ được chuyển từ bệnh viện Gia An 115 sang bệnh viện Chợ Rẫy điều trị vào đêm 26/8. Sau 1 tháng chữa trị tích cực nhưng tình trạng nữ nghệ sĩ ngày càng chuyển biến xấu và đã không qua khỏi. Sự ra đi đột ngột của Phi Nhung là mất mát và tổn thất lớn cho làng giải trí Việt. Hiện tại, rất nhiều nghệ sĩ đã vô cùng bàng hoàng và đau lòng nói lời tiễn biệt cố ca sĩ.

Phi Nhung 3
Hiện khán giả vẫn đang bàng hoàng khi hay tin cô đã ra đi

Phi Nhung tên đầy đủ là Phạm Phi Nhung, tại Pleiku. Phi Nhung sinh ra trong 1 gia đình không hoạt động nghệ thuật nhưng bản thân lại có đam mê lớn đối với nghề ca hát. Lúc sinh thời, ca sĩ Phi Nhung nổi tiếng qua các bài hát như: Nhớ Mẹ Mồ Côi, Hoàng Hôn Màu Tím, Con Gái Của Mẹ, Bông Điên Điển,... nữ ca sĩ và Mạnh Quỳnh là đôi bạn song ca nổi tiếng, chiếm trọn thiện cảm trong lòng khán giả trong và ngoài nước.

Ảnh: Tổng hợp

NÓNG: Thông cáo báo chí cuối cùng trên fanpage của Phi Nhung: Quẳng gánh lo để yên nghỉ

NÓNG: Thông cáo báo chí cuối cùng trên fanpage của Phi Nhung: Quẳng gánh lo để yên nghỉ

Chia sẻ xót xa vừa xuất hiện trên fanpage của Phi Nhung khiến khán giả không cầm được nước mắt.

Xem thêm
Từ khóa:   Phi Nhung mất Phi Nhung qua đời Phi Nhung mới nhất

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 38 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 38 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 4 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36