Những scandal 'chưa kiểm chứng' từ chấn động đến 'choáng váng' trong sự nghiệp cố ca sĩ Phi Nhung

Hậu trường 29/09/2021 10:00

Trải qua một sự nghiệp thăng hoa rực rỡ, nhưng cũng ít lần cố ca sĩ Phi Nhung hứng bão scandal dù chưa được kiểm chứng.

Phi Nhung và Mạnh Quỳnh được xem là đôi song ca đẹp đôi trên các sân khấu hải ngoại. Cũng chính vì điều đó đã khiến cả hai vướng tin đồn hẹn hò, thậm chí là kết hôn. Khi tham gia một chương trình, Mạnh Quỳnh giải thích: “Đúng là tôi và Phi Nhung rất thân thiết, nhưng nói chính xác hơn thì mối quan hệ này chỉ dừng lại ở một tình bạn tri kỷ. Có thể do chúng tôi đã quá hiểu nhau, diễn quá ăn ý, tình tứ với nhau trên sân khấu nên không thể yêu nhau ngoài đời thật. Bởi nếu thực sự nảy sinh tình cảm, chắc chắn chúng tôi sẽ rất ngượng ngùng, mất tự nhiên khi làm những hành động nắm tay, ôm ấp trước khán giả. Hơn nữa, tôi và Phi Nhung luôn biết đâu là điểm dừng phù hợp để không vượt quá giới hạn cho phép”.

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Phi Nhung và Mạnh Quỳnh rất ăn ý trên sân khấu

Sau đó, khán giả thở phào nhẹ nhõm khi hay tin Mạnh Quỳnh có tổ ấm hạnh phúc cùng Cẩm Diệu và hai con trai kháu khỉnh, trong khi cố ca sĩ đang làm mẹ đơn thân. Theo tiết lộ của nam ca sĩ, chính Phi Nhung là người mai mối, se duyên cho Mạnh Quỳnh.

Đang yên đang lành, cố ca sĩ Phi Nhung bất ngờ bị nhạc sĩ Hồng Xương Long tố cáo có hành động đang uy hiếp anh vào ngày 21/6. Được biết, trước đó nam nhạc sĩ từng đăng tải dòng trạng thái dài nêu quan điểm cá nhân về câu chuyện của Phi Nhung và Hồ Văn Cường, anh cho rằng nữ ca sĩ nên trả lại tiền thưởng cho con nuôi. Sau một thời gian không mấy quan tâm thì phía cố ca sĩ cũng đã có động thái trước hàng loạt sức ép của dư luận. Phía nam nhạc sĩ cũng cho hay đã được đại diện công ty Phi Nhung xin lỗi, khẳng định nữ ca sĩ chỉ vì cảm xúc nhất thời mà buông lời xúc phạm. Trả lời với báo chí, quản lý Phi Nhung chia sẻ: "Đây chỉ là chuyện hiểu lầm, cãi vã giữa các nghệ sĩ thôi", người đại diện của Phi Nhung không muốn bàn luận thêm và cho rằng bản chất sự việc này vốn dĩ không có gì nghiêm trọng.

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Bài tố của nhạc sĩ từng gây xôn xao MXH

Ngày 9/6, dân mạng chia sẻ đoạn tin nhắn trò chuyện giữa Hồ Văn Cường và một người lạ. Trong đó, tài khoản được cho là của giọng ca Bà Năm bày tỏ quyết tâm muốn tách khỏi Phi Nhung, thậm chí tỏ thái độ đầy bức xúc khi sống chung với mẹ nuôi. Cố ca sĩ từng đính chính trên Thanh Niên: "Thật sự vừa rồi khi bị mọi người réo tên trên mạng, tôi hoang mang không hiểu. Điều tôi sợ nhất là khán giả mình buồn, những người yêu thương lo lắng cho mình. Còn cái thứ hai, khi biết được con mình như vậy, nếu nói mình không buồn là không đúng. Tôi bị sốc gần nửa tiếng đồng hồ mới dám gặp mặt, đối diện với con mình. Tôi phải suy nghĩ khi đối diện với con thì phải như thế nào, khi mình sốc thì nó cũng sợ. Tôi cũng nuôi Cường mấy năm, dù sao tính của Cường tôi cũng biết. Thậm chí tôi hiểu Cường còn hơn mẹ ruột của nó hiểu nó. Tính của Cường rất cứng đầu, tôi thì lại nóng tính. Khi gặp Cường, trước tiên tôi phải cho con tinh thần là mẹ không giận con. Tôi cho con biết là dù con có làm gì có lỗi đi nữa mẹ cũng không giận. Chính con ruột của tôi từ xưa tới giờ cũng không làm tôi buồn đâu, nhưng tôi không nghĩ mấy đứa con mình nuôi, mình chăm sóc lại làm mình buồn như vậy". Sau đó khán giả đã hiểu và thông cảm cho Phi Nhung, số khác cho rằng không nên đả kích nữ ca sĩ khi sự thật chưa được kiểm chứng.

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Phi Nhung đã yêu thương và chăm sóc Hồ Văn Cường rất nhiều

Trong giai đoạn giãn cách do ảnh hưởng của COVID-19, Phi Nhung có những hành động thiết thực để giúp đỡ người dân. Trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ đăng tải hình ảnh chụp cùng Hồ Văn Cường kèm theo ảnh chụp màn hình thông tin chuyển khoản để hỗ trợ người dân mùa dịch. Tuy nhiên, việc làm này cũng khiến cô vấp phải những ý kiến trái chiều, thậm chí là những bình luận tiêu cực từ cư dân mạng.

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Những scandal 'chưa kiểm chứng' từ chấn động đến 'choáng váng' trong sự nghiệp cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh 5

Cố ca sĩ còn hành thiện giúp đời nhận nhiều sự quý mến từ khán giả

Tuy nhiên sau đó danh ca Phi Nhung chỉ nhẹ nhàng chia sẻ: “Hạnh phúc nhất là được làm từ thiện cho dù ai nói đánh bóng tên tuổi. Tên tuổi tôi bây giờ chỉ còn ngồi trên bàn thờ nữa thôi, chứ cái gì mà không làm qua. Nên ai nói gì tôi cũng không quan tâm. Hiện tại bây giờ càng làm từ thiện càng bị oan ức, nhưng tôi lại thích. Nếu có cơ hội và có thật nhiều tiền, tôi vẫn làm tiếp tục”.

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Phi Nhung đã ra đi, để lại nhiều niềm thương tiếc trong lòng người hâm mộ

Hiện tại, khán giả vẫn thương tiếc vì sự ra đi của Phi Nhung, khép lại một cuộc đời tài hoa của nghệ sĩ với bao ca khúc kinh điển mà cô để lại cho nền âm nhạc.

Ảnh: Tổng hợp

NÓNG: Thông cáo báo chí cuối cùng trên fanpage của Phi Nhung: Quẳng gánh lo để yên nghỉ

NÓNG: Thông cáo báo chí cuối cùng trên fanpage của Phi Nhung: Quẳng gánh lo để yên nghỉ

Chia sẻ xót xa vừa xuất hiện trên fanpage của Phi Nhung khiến khán giả không cầm được nước mắt.

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