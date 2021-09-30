Cách đây 1 năm, cố nghệ sĩ Phi Nhung từng hé lộ về lời dặn dò của cố nghệ sĩ Chí Tài lúc sinh tiền.

Cách đây 1 năm, nữ ca sĩ "Bông bí vàng" đã tiễn đưa người anh thân thiết là cố nghệ s Chí Tài về miền Cực Lạc. Sau đó cố nghệ sĩ Phi Nhung cũng từng hé lộ về lời dặn dò của đàn anh trước lúc ra đi.

"Nghệ sĩ tụi mình trước mặt công chúng, ngủ cũng phải đẹp, ra đường ăn mặc cũng phải đẹp, quần áo phải chỉn chu khi lên sân khấu, có buồn mà đứng trước khán giả cũng phải vui, phải cười nhé! Khi lên sân khấu phải xịt dầu thơm cho thơm, vì mình là người công chúng, phải tôn trọng khán giả... Anh em tụi mình có được cái tên của ngày hôm nay là được khán giả cho nên mình phải hết sức trân trọng. Quan trọng nhất của anh em mình, có chết cũng phải đẹp và làm sao để lại tiếng thơm cho cuộc đời nghệ sĩ. Nên anh có chết cũng phải đẹp Nhung ơi!". - Cố nghệ sĩ Phi Nhung kể lại lời dặn đầy tâm huyết của người anh thân thiết Chí Tài.

Cố nghệ sĩ Chí Tài từng có lời căn dặn cố nghệ sĩ Phi Nhung rằng "Nghệ sĩ có chết cũng phải đẹp". Ảnh: Internet

Giờ đây, 1 năm sau ngày tiễn biệt người anh đồng nghiệp ra đi, nữ ca sĩ Phi Nhung cũng lẳng lặng từ giã cõi đời trong sự xót thương và đau đớn của người thân, bạn bè đồng nghiệp và người hâm mộ. Ngày 28/9 vừa qua, cố nghệ sĩ Phi Nhung chính thức trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Chợ Rẫy sau thời gian dài cố gắng chống cự với căn bệnh Covid 19.

Con gái Phi Nhung khóc nấc, đứng không nổi khi mẹ qua đời, dân mạng vào chia buồn Dân mạng truyền tay nhau chóng mặt một đoạn clip được cho là con gái Phi Nhung khóc nấc và đứng không vững khi hay tin mẹ qua đời.

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