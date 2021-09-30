Cố nghệ sĩ Chí Tài căn dặn Phi Nhung: 'Có chết cũng phải đẹp' như một điềm báo trước tương lai

Giải trí 30/09/2021 06:37

Cách đây 1 năm, cố nghệ sĩ Phi Nhung từng hé lộ về lời dặn dò của cố nghệ sĩ Chí Tài lúc sinh tiền.

Cách đây 1 năm, nữ ca sĩ "Bông bí vàng" đã tiễn đưa người anh thân thiết là cố nghệ s Chí Tài về miền Cực Lạc. Sau đó cố nghệ sĩ Phi Nhung cũng từng hé lộ về lời dặn dò của đàn anh trước lúc ra đi.

"Nghệ sĩ tụi mình trước mặt công chúng, ngủ cũng phải đẹp, ra đường ăn mặc cũng phải đẹp, quần áo phải chỉn chu khi lên sân khấu, có buồn mà đứng trước khán giả cũng phải vui, phải cười nhé! Khi lên sân khấu phải xịt dầu thơm cho thơm, vì mình là người công chúng, phải tôn trọng khán giả... Anh em tụi mình có được cái tên của ngày hôm nay là được khán giả cho nên mình phải hết sức trân trọng. Quan trọng nhất của anh em mình, có chết cũng phải đẹp và làm sao để lại tiếng thơm cho cuộc đời nghệ sĩ. Nên anh có chết cũng phải đẹp Nhung ơi!". - Cố nghệ sĩ Phi Nhung kể lại lời dặn đầy tâm huyết của người anh thân thiết Chí Tài.

 

Cố nghệ sĩ Chí Tài căn dặn Phi Nhung: 'Có chết cũng phải đẹp' như một điềm báo trước tương lai - Ảnh 1
Cố nghệ sĩ Chí Tài từng có lời căn dặn cố nghệ sĩ Phi Nhung rằng "Nghệ sĩ có chết cũng phải đẹp". Ảnh: Internet

 

Giờ đây, 1 năm sau ngày tiễn biệt người anh đồng nghiệp ra đi, nữ ca sĩ Phi Nhung cũng lẳng lặng từ giã cõi đời trong sự xót thương và đau đớn của người thân, bạn bè đồng nghiệp và người hâm mộ. Ngày 28/9 vừa qua, cố nghệ sĩ Phi Nhung chính thức trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Chợ Rẫy sau thời gian dài cố gắng chống cự với căn bệnh Covid 19.

 

 

Con gái Phi Nhung khóc nấc, đứng không nổi khi mẹ qua đời, dân mạng vào chia buồn

Con gái Phi Nhung khóc nấc, đứng không nổi khi mẹ qua đời, dân mạng vào chia buồn

Dân mạng truyền tay nhau chóng mặt một đoạn clip được cho là con gái Phi Nhung khóc nấc và đứng không vững khi hay tin mẹ qua đời.

Xem thêm
Từ khóa:   Chí Tài Phi Nhung Chí Tài Phi Nhung qua đời

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 34 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 4 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 34 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 4 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết