Trong số 23 người con được cố nghệ sĩ Phi Nhung nhận làm con nuôi, Hồ Văn Cường là đứa con trai được Phi Nhung kỳ vọng, nâng đỡ và dìu dắt nhiều nhất. Ngoài Thiêng Ngân hay cùng Phi Nhung xuất hiện trên các sân khấu thì Hồ Văn Cường là một cái tên gắn liền với hình bóng cố nghệ sĩ Phi Nhung trong mỗi sự kiện cô có mặt. Thế nhưng trong suốt khoảng thời gian Phi Nhung nhập viện điều trị Covid 19, các con nuôi khác của cô đều có động thái gửi lời thăm hỏi, hoặc đăng tải trên trang cá nhân những bức tâm thì, còn Hồ Văn Cường vẫn im bặt không nói một lời là vì sao?

Động thái đầu tiên và cũng là duy nhất mà Hồ Văn Cường dành cho mẹ nuôi Phi Nhung suốt khoảng thời gian điều trị và qua đời vì Covid 19 là thay đổi avatar thành màu đen. Ảnh: Chụp màn hình

Đến thời điểm Phi Nhung qua đời vào trưa ngày 28/9, con trai nuôi Hồ Văn Cường chỉ có một động thái duy nhất là thay ảnh đại diện thành màu đen như một động thái để tang người mẹ nuôi của mình. Ngoài ra quán quân "Vietnam Idol Kid" chưa từng có một lời phát biểu nào khác.