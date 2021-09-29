Suốt thời gian mẹ nuôi Phi Nhung nằm viện điều trị Covid 19 cho đến tận thời điểm hiện tại khi cố nghệ sĩ đã qua đời, Hồ Văn Cường vẫn hề mảy may hé ra nửa chữ. Nguyên nhân do đâu?
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Trong số 23 người con được cố nghệ sĩ Phi Nhung nhận làm con nuôi, Hồ Văn Cường là đứa con trai được Phi Nhung kỳ vọng, nâng đỡ và dìu dắt nhiều nhất. Ngoài Thiêng Ngân hay cùng Phi Nhung xuất hiện trên các sân khấu thì Hồ Văn Cường là một cái tên gắn liền với hình bóng cố nghệ sĩ Phi Nhung trong mỗi sự kiện cô có mặt. Thế nhưng trong suốt khoảng thời gian Phi Nhung nhập viện điều trị Covid 19, các con nuôi khác của cô đều có động thái gửi lời thăm hỏi, hoặc đăng tải trên trang cá nhân những bức tâm thì, còn Hồ Văn Cường vẫn im bặt không nói một lời là vì sao?
Đến thời điểm Phi Nhung qua đời vào trưa ngày 28/9, con trai nuôi Hồ Văn Cường chỉ có một động thái duy nhất là thay ảnh đại diện thành màu đen như một động thái để tang người mẹ nuôi của mình. Ngoài ra quán quân "Vietnam Idol Kid" chưa từng có một lời phát biểu nào khác.
Lý giải về việc này, phía cố ca sĩ Phi Nhung lên tiếng: "Về Hồ Văn Cường, cũng đừng trách cứ nó làm gì, tánh nó nào giờ rất thụ động, ít thể hiện cảm xúc trên Facebook lắm. Bởi thế nên nó mới dễ bị dụ. Đó là điểm mạnh và cũng là điểm yếu của nó".
Lần cuối cùng cố ca sĩ Phi Nhung và Hồ Văn Cường ở bên nhau là trong dịp ăn mừng cậu con trai nuôi đã hoàn thành xong kỳ thi Tốt nghiệp THPTQG. Trước khi nhập viện điều trị Covid-19, cố ca sĩ Phi Nhung từng cùng con trai nuôi có cùng nhau đi đi phát gạo từ thiện. Sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung là mất mát lớn đối với gia đình và làng giải trí Việt.