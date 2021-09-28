Quặn lòng nhìn lại cảnh cố nghệ sĩ Chí Tài và Phi Nhung nói cười cùng nhau trên sân khấu: CĐM xót xa 'anh chị hãy đoàn tụ cùng nhau'

Nhìn lại cảnh này, mới thấy ứa nước mắt đau xót làm sao. chỉ trong vòng có 1 năm ngắn ngủi, chúng ta đã mất đi 2 nghệ sĩ gạo cội và tài năng của làng giải trí. Đau lòng đến từng khúc ruột.

Trưa ngày 28/9, toàn thể cộng đồng mạng nhuốm màu tang thương và đau xót khi hay tin nữ ca sĩ Phi Nhung đã vĩnh viễn từ giã cõi đời sau khoảng thời gian kiên trì 45 ngày chiến đấu với căn bệnh Covid-19. Sự ra đi mãi mãi của nữ ca sĩ là niềm tiếc thương vô hạn trong lòng công chúng hâm mộ. Cố nghệ sĩ Phi Nhung vừa trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Chợ Rẫy cách đây vài tiếng. Ảnh: Internet Cách đây hơn 1 năm, chúng ta cũng đã từng mất đi một nghệ sĩ gạo cội, một danh hài đình đám cả đời cặm cụi mang niềm vui, tiếng cười đến cho mọi người là nghệ sĩ Chí Tài. Giờ đây khi tìm lại những clip cũ của cố nghệ sị Phi Nhung, bất giác nhìn thấy hình ảnh cô nói cười trên cùng 1 sân khấu với cố nghệ sĩ Chí Tài khiến nỗi đau của người hâm mộ càng thêm chua xót.

Cả hai cố nghệ sĩ Chí Tài và Phi Nhung có dịp cùng nhau song ca và trình diễn trước đông đảo người hâm mộ trong liveshow "Phi Nhung 20 Năm Ca Hát - Tình Yêu Bất Tận" được tổ chức vào tháng 8/2015. Khoảnh khắc cố nghệ sĩ Phi Nhung và Chí Tài vui vẻ nói cười cùng nhau trên sân khấu khiến khóe mắt người xem cay cay khi bắt gặp lại. Ảnh: Chụp màn hình Cố nghệ sĩ Phi Nhung và Chí Tài đã nói cười cùng nhau trên sân khấu. Cả hai kết hợp ăn ý trong phần thể hiện ca khúc "Ngựa Ô Thương Nhớ". Vì là một bài hát có tiết tấu nhanh cùng nhịp điệu trẻ trung nên phần trình diễn của cả hai cũng có phần hài hước, tính giải trí cao khiến người xem ở dưới không khỏi thích thú.

Vì là nghệ sĩ thân thiết với nhau cùng hoạt động chung sân khấu Paris by night ở Hải Ngoại, cố nghệ sĩ Phi Nhung cũng từng bàng hoàng và đau đớn tiếc thương cho người anh của mình khi hay tin cố nghệ sĩ Chí Tài ra đi ở độ tuổi 62. Phi Nhung đã từng viết trên trang cá nhân của mình sau khi hay tin nghệ sĩ Chí Tài qua đời vì đột quỵ. "Anh Chí Tài vừa mất lúc 2 giờ trưa nay. Phi Nhung xin báo cho bà con biết để chia buồn cùng nghệ sĩ chúng em. Chi tiết thì chắc ngày mai quý vị lên báo sẽ biết. Và bài mà Phi Nhung hát đây là để Phi Nhung nhớ đến anh khi anh đứng phía sau bè và chỉ cho Phi Nhung hát. Tưởng nhớ tới anh, một người anh rất tốt...". Trước đây, cố nghệ sĩ Phi Nhung từng chia sẻ dòng trạng thái cảm động khi người anh thân thiết Chí Tài ra đi. Ảnh: Chụp màn hình Cố nghệ sĩ Chí Tài và Phi Nhung là 2 người đồng nghiệp thân thiết và gắn bó với nhau trên nhiều sân khấu hải ngoại lẫn Việt Nam. Ảnh: Internet

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