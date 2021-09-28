Nhói lòng lời chia sẻ mới nhất của con gái ruột Phi Nhung: 'Con muốn ôm mẹ thật chặt, muốn nói con yêu mẹ biết nhường nào'

Sau khi thông tin nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời, mới đây, con gái ruột Wendy đã đăng tải dòng trạng thái nhớ về nữ ca sĩ khiến nhiều người không kìm được nước mắt.

Sự việc ca sĩ Phi Nhung qua đời khiến người thân, bạn bè và người hâm mộ không khỏi xót xa. Được biết, Phi Nhung qua đời trưa nay 28/9, tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Trước đó, hôm 24/9, nữ ca sĩ đã trải qua cuộc phẫu thuật lớn để kiểm tra tổn thương phổi. Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực cứu chữa nữ ca sĩ đã trút hơi thở cuối cùng trưa nay. Phi Nhung và con gái - Ảnh: Internet Sau khi đổi ảnh đại diện thành một đóa hoa sen trắng, mới đây, Wendy - con gái ruột Phi Nhung đã có dòng trạng thái đầu tiên chia sẻ về sự ra đi của mẹ. Theo đó, cô gái chia sẻ bài viết bằng tiếng anh nói lên nỗi xót xa và tình yêu thương của mình dành cho nữ ca sĩ khiến công chúng nghẹn ngào.

Bài viết của con gái Phi Nhung - Ảnh: Chụp màn hình Tạm dịch như sau: "Mẹ ơi, mẹ có thể trở lại và ở với con dù chỉ một chút không

Con muốn được nghe giọng nói của mẹ, cảm nhận sự vuốt ve từ mẹ Con muốn thấy mẹ cười Con muốn ôm mẹ thật chặt và không bao giờ buông mẹ ra Con muốn được nói với mẹ rằng, con yêu mẹ biết nhường nào". Liên quan đến sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung, được biết, NS Việt Hương - người được Wendy Phạm và gia đình của Phi Nhung uỷ quyền sẽ chuẩn bị các thủ tục hậu sự cho nữ ca sĩ. Bên cạnh đó, buổi Lễ tưởng niệm cho nữ ca sĩ cũng đã có thông tin chính thức. Chùa Giác Ngộ sẽ tổ chức buổi Lễ tưởng niệm và cầu siêu cho nữ ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: Chụp màn hình Cụ thể, trên trang cá nhân, Thầy Thích Nhật Từ - trụ trì chùa Giác Ngộ đại diện tăng đoàn của chùa thông báo Lễ tưởng niệm và cầu siêu cho ca sĩ Phi Nhung sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ 45 phút ngày 28/9/2021 theo hình thức trực tuyến. Khán giả có thể truy cập vào đường dẫn YouTube hoặc Facebook của chùa Giác Ngộ để gửi lời tiễn biệt và cầu chúc cho ca sĩ Phi Nhung được ra đi thanh thản.

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