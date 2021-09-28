Nén đau buồn, Việt Hương 'kính báo' đại diện gia đình làm điều cuối cùng này cho Phi Nhung

Hậu trường 28/09/2021 16:28

Nhận lời ủy thác của con gái Phi Nhung, nghệ sĩ Việt Hương đại diện gia đình mới đây đã có thông báo đầu tiên liên quan đến hậu sự của nữ ca sĩ.

Theo Thanh Niên, ca sĩ Phi Nhung qua đời trưa nay 28/9, tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Trước đó, hôm 24/9, nữ ca sĩ đã trải qua cuộc phẫu thuật lớn để kiểm tra tổn thương phổi. Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực cứu chữa nữ ca sĩ đã trút hơi thở cuối cùng trưa nay.

Do Wendy Phạm - con gái ruột duy nhất của ca sĩ Phi Nhung đang sinh sống và làm y tá ở Mỹ, không thể trở về Việt Nam trong lúc này nên ủy quyền cho NS Việt Hương đại diện gia đình. Sau khi Phi Nhung trút hơi thở cuối cùng, NS Việt Hương đã có chia sẻ đầu tiên trên mạng xã hội. 

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Bài viết của Việt Hương - Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó, trên trang cá nhân, Việt Hương đã gửi lời cảm ơn và đưa ra thông báo rằng nữ ca sĩ đang cùng gia đình thực hiện các thủ tục cần thiết để chăm lo vẹn toàn cho hậu sự của Phi Nhung. Vì thế, Việt Hương hy vọng đồng nghiệp và fan hâm mộ Phi Nhung có thể thông cảm nếu nữ nghệ sĩ không thể nhận điện thoại hoặc tin nhắn vào lúc này.

Cuối bài viết, Việt Hương một lần nữa xin đại diện cho gia đình gửi lời cảm ơn đến tất cả những người yêu mến Phi Nhung đã thành tâm cầu nguyện cho nữ ca sĩ trong những ngày qua và gửi những lời chia buồn sâu sắc nhất đối với sự mất mát to lớn này của gia đình ca sĩ Phi Nhung.

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