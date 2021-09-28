Lộ diện ảnh hiếm của Phi Nhung ngày trẻ: Nhan sắc vượt trội xứng danh đại mỹ nhân

Ca sĩ Phi Nhung có tên thật là Phạm Phi Nhung, sinh ngày 10 tháng 4 năm 1972 tại Pleiku, nhưng sống và làm việc chủ yếu ở TP Hồ Chí Minh. Phi Nhung mang trong người hai dòng máu Mỹ – Việt khi cha là người Mỹ và mẹ là người Việt.

Theo Tuổi Trẻ, sau thời gian chống chọi với COVID-19, và được sự nỗ lực điều trị của y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng ca sĩ Phi Nhung đã không qua khỏi, cô trút hơi thở cuối cùng vào lúc 11h57 ngày 28/9/2021, hưởng dương 49 tuổi.