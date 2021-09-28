Lộ diện ảnh hiếm của Phi Nhung ngày trẻ: Nhan sắc vượt trội xứng danh đại mỹ nhân

Hậu trường 28/09/2021 15:11

Ca sĩ Phi Nhung qua đời vào trưa ngày 28/9/2021. Trên các diễn đàn, nhiều người cùng nhìn lại loạt ảnh cũ của nữ nghệ sĩ đã không khỏi xót xa cho một bóng hồng xinh đẹp nhưng có số mệnh ngắn ngủi.

Ca sĩ Phi Nhung có tên thật là Phạm Phi Nhung, sinh ngày 10 tháng 4 năm 1972 tại Pleiku, nhưng sống và làm việc chủ yếu ở TP Hồ Chí Minh. Phi Nhung mang trong người hai dòng máu Mỹ – Việt khi cha là người Mỹ và mẹ là người Việt.

Theo Tuổi Trẻ, sau thời gian chống chọi với COVID-19, và được sự nỗ lực điều trị của y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng ca sĩ Phi Nhung đã không qua khỏi, cô trút hơi thở cuối cùng vào lúc 11h57 ngày 28/9/2021, hưởng dương 49 tuổi.

Nhìn lại loạt ảnh thời trẻ của nữ ca sĩ, nhiều người không khỏi bất ngờ với nhan sắc xinh đẹp và sắc sảo của cô. 

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Phi Nhung mang trong người hai dòng máu Mỹ - Việt khi cha cô là người Mỹ và mẹ là người Việt. Mẹ nữ ca sĩ sau đó lấy chồng và có thểm nhiều người em cùng mẹ khác cha với cô. Trước đó Phi Nhung không bao giờ được mẹ cô nhắc đến cha cô, là một quân nhân Hoa Kỳ đồn trú tại Pleiku, trong thời kỳ chiến tranh tại Việt Nam - Ảnh: Internet

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Lộ diện ảnh hiếm của Phi Nhung ngày trẻ: Nhan sắc vượt trội xứng danh đại mỹ nhân - Ảnh 3

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Năm 1989, Phi Nhung sang Mỹ định cư. Ban đầu, cô làm nghề thợ may để kiếm sống. Sau đó, cô có dịp gặp gỡ nữ ca sĩ Trizzie Phương Trinh và được khuyến khích đi theo nghề ca hát. 
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Nhờ mang 2 dòng máu, Phi Nhung sỡ hữu nét đẹp lạ và nổi bật so với bạn bè cùng trang lứa - Ảnh: Internet
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Phi Nhung rất kín tiếng về chuyện đời tư. Nữ ca sĩ có một cô con gái tên là Wendy. Cô đã giấu kín thông tin về con gái trong gần 20 năm. Chỉ tới khi con gái tốt nghiệp chuyên ngành Y tá tại Mỹ, cô mới tự hào giới thiệu Wendy với người hâm mộ. Còn về bố của Wendy, nữ ca sĩ chỉ tiết lộ đó là một người đàn ông tốt nhưng cả hai không có duyên vợ chồng - Ảnh: Internet

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Thời gian gần đây, Phi Nhung chủ yếu sống tại Việt Nam và chăm chỉ thực hiện các hoạt động thiện nguyện. Dù trước đó, nữ ca sĩ có vướng phải tin đồn không hay với con nuôi tuy nhiên, cả hai đã lên tiếng giải thích và Phi Nhung khẳng định vẫn yêu con như ngày nào. 

Sự ra đi của nữ nghệ sĩ khiến mọi người không khỏi đau xót. Trên trang cá nhân của nữ ca sĩ cũng như ê-kíp, rất nhiều người đã để lại bình luận chia buồn và hy vọng người thân của Phi Nhung có thể mau chóng vượt qua nỗi đau.

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