Thủy Tiên sau chuyến từ thiện miền Trung: Giá quảng cáo tăng gấp đôi, tương tác mạng xã hội tăng 50 lần?

Hậu trường 28/09/2021 10:45

Mới đây, một bài viết liên quan đến thu nhập mà ca sĩ Thủy Tiên nhận được sau chuyến từ thiện bất ngờ bị đào lại gây xôn xao dư luận.

Những ngày gần đây, ca sĩ Thủy Tiên nhận được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng khi bị tố thiếu minh bạch tiền bạc khi kêu gọi quyên góp trong chuyến từ thiện miền Trung năm ngoái. ngày 17/9, vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh đã đến ngân hàng sao kê toàn bộ số tiền 177 tỷ đồng và có buổi livestream ngắn giải đáp những thắc mắc của dư luận.

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Vợ chồng Công Vinh và Thủy Tiên đến ngân hàng sao kê - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống khi mọi thông tin về Thủy Tiên dù mới hay cũ đều được cư dân mạng quan tâm. Bằng chứng là mới đây một bài viết về độ "hot" của nữ ca sĩ tại thời điểm mới đi cứu trợ miền Trung lũ lụt đã gây chú ý trở lại.

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Bài viết về Thủy Tiên bất ngờ bị 'đào' lại - Ảnh: Chụp màn hình

Theo bái viết, tương tác trên Facebook của Thủy Tiên đã tăng 50 lần từ lúc cô đi cứu trợ miền Trung, các thương hiệu do Thủy Tiên quảng cáo đều "cháy hàng". Bài viết còn cho rằng với độ nổi tiếng của nữ ca sĩ thời gian ấy thì giá quảng cáo của Thủy Tiên sẽ tăng gấp đôi.

Hiện, chưa biết thực hư ra sao nhưng nếu có theo dõi Thủy Tiên sẽ thấy rằng cô chưa bao giờ lên tiếng về cát xê đi diễn hay các hợp đồng hợp tác mà cô tham gia.

Được biết, sau đợt cứu trợ miền Trung vào năm ngoái, hình ảnh Thủy Tiên trong mắt truyền thông và công chúng vô cùng tốt đẹp nên việc cô được thêm nhiều hợp đồng quảng cáo là chuyện rất dễ hiểu. Tuy nhiên, sau ồ ào sao kê, lượng ati fan của nữ ca sĩ gia tăng đáng kể khiến công việc của cặp đôi bị ảnh hưởng ít nhiều.

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Từ khóa:   Thủy Tiên Công Vinh sao kê thu nhập của Thủy Tiên

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