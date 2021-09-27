Soi chi tiết chứng minh Xuân Lan và ê-kíp của Phi Nhung 'dằn mặt' Trizzie Phương Trinh sau thông tin 'gia đình nên chuẩn bị tinh thần'?

Sau thông tin "Phi Nhung đang trở nặng, gia đình nên chuẩn bị tinh thần" do Trizzie Phương Trinh cung cấp, mới đây, cả ê-kíp và siêu mẫu Xuân Lan đã lên tiếng cập nhật tình hình nữ ca sĩ. Cư dân mạng được dịp soi ra nhiều chi tiết bất thường.
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Ca sĩ Phi Nhung nhập viện điều trị Covid-19 cũng đã được một thời gian. Mới đây, vào ngày 23/9, nữ ca sĩ hải ngoại Trizzie Phương Trinh - vợ cũ Bằng Kiều và cũng là người chị thân thiết với Phi Nhung trong nghề đã bất ngờ có buổi livestream thông báo rằng Phi Nhung đang trở nặng, gia đình nên chuẩn bị tinh thần.
"Hiện tại sức khỏe tôi ổn nhưng tinh thần thì không được tốt cho lắm. Sáng nay, tôi nhận được một tin khá buồn từ Wendy, con gái Phi Nhung. Con bé bảo tôi rằng tình trạng sức khỏe của Phi Nhung đang trở nặng. Bác sĩ nói với con gái Phi Nhung rằng 'gia đình nên chuẩn bị tinh thần'. Tôi nghe xong tin đó cảm thấy vô cùng hụt hẫng, chán nản. Nguyên một ngày người tôi cứ bần thần, không làm được gì hết.
Cứ mỗi lần nghĩ đến Phi Nhung nước mắt tôi lại ướt đẫm, lông mi rớt ra, phải gắn lại hai ba lần liền. Tất nhiên, tôi đã chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi chứ không phải mới đây. Nhưng có chuẩn bị cỡ nào đi nữa thì cũng không thể tránh khỏi nỗi buồn.
Bác sĩ nói gia đình chuẩn bị tinh thần đi là hết cách rồi còn gì nữa, đâu còn gì để nói. Từ hôm bữa tới giờ, ngày nào tôi cũng cầu nguyện, xin có một phép màu nào đó để Phi Nhung được khỏe lại" - Trizzie Phương Trinh nói trong livestream
Thông tin trên ngay lập tức khiến mạng xã hội bùng nổ. Ở trên các diễn đàn mạng xã hội, cư dân mạng không khỏi bàng hoàng và xót xa cho nữ ca sĩ. Trước tình hình trên, ngày 25/9, quản lý của Phi Nhung đã bất ngờ có bài viết cho biết cảm thấy mệt mỏi về những thông tin xung quanh.
Đáng chú ý, ê-kíp của Phi Nhung cũng đề cập đến chi tiết những người tự nhận là "người thân" và "khóc rớt luôn mi giả" nhằm thể hiện sự mỉa mai đến "ai đó".
Hay mới đây, siêu mẫu Xuân Lan cũng có bài viết dài nói lên sự bức xúc về những thông tin xung quanh tình hình sức khỏe của Phi Nhung. Theo đó, cô cũng "dằn mặt" những ai "mở miệng ra là thân, mở miệng ra là thương" nhưng thực chất chỉ đang lợi dụng bệnh tình của Phi Nhung để thỏa mãn sự quan trọng, còn tỏ ra đau đớn đến nỗi kịp ra clip khóc thương.
Qua hàng loạt chi tiết trên dân mạng cho rằng cả Xuân Lan và ê-kip của Phi Nhung đang có ý "dằn mặt" Trizzie Phương Trinh vì tung tin gây hoang mang dư luận.