Thủy Tiên bị 'bóc phốt' xây biệt thự 1000m2 nhưng lại đưa nhiều yêu sách, kỳ kèo tiền bạc với người được thuê làm phong thủy?

Hậu trường 26/09/2021 18:16

Sau ồn ào sao kê từ thiện, Thủy Tiên lại tiếp tục được cho là nhân vật trong bài "bóc phốt" kỳ kèo tiền phong thủy khi xây biệt thự 1000m2. Sự việc đang khiến nhiều người quan tâm.

Những ngày gần đây, ca sĩ Thủy Tiên đang trở thành tâm điểm của truyền thông khi vướng vào ồn ào thiếu minh bạch trong quá trình từ thiện. Chiều ngày 17/9, vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh đã đến ngày hàng sao kê toàn bộ số tiền 177 tỷ vào có buổi livestream ngắn về những thắc mắc của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, sự việc vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống, mọi thông tin về nữ ca sĩ đều khiến nhiều người chú ý.

Thủy Tiên bị 'bóc phốt' xây biệt thự 1000m2 nhưng lại đưa nhiều yêu sách, kỳ kèo tiền bạc với người được thuê làm phong thủy? - Ảnh 1
Ca sĩ Thủy Tiên - Ảnh: Internet

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một bài viết "bóc phốt" việc Thủy Tiên thuê thầy phong thủy vụ biệt thự 1000m2 với giá 30 triệu, liên tục hoạnh họe đủ mọi thứ chuyện.

 

Cụ thể, người này chia sẻ rằng: "Ca sĩ TT tiếp tục bị bóc phốt, nghi vấn xây biệt thự quận 7 thuê thiết kế phong thủy có 30 triệu còn kỳ kèo, thuê thầy phong thủy nhưng lại phải theo ý chị, chị mới vừa lòng".

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Bài viết 'bốc phốt' trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Chưa hết, chủ tài khoản còn chia sẻ lại bài viết khác trên mạng xã hội với nội dung được cho là nói đến vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh khi thuê thầy xem phong thủy cho biệt thự nhưng lại kì kèo giá cả, còn yêu cầu thầy làm theo ý mình "mới vừa lòng". 

"Ảnh nói cho vợ 40 tỷ không cần hỏi tiêu vặt. Vậy mà có 30 triệu thiết kế phong thủy biệt thự kỳ cà kỳ kèo. Tội nghiệp một thầy đồng nghiệp.

Thầy đưa bản vẽ bố cục phong thủy, chị bảo thầy sai, phải làm theo ý chị, mới vừa lòng. Gì thì gì chứ phí làm phong thủy không trả ngay cả đó chỉ là tư vấn thì tất cả sẽ về mo đó nha.

P/S: Thiết kế biệt thự 30 triệu. Giá này tớ không nhận kèo nha. Phải gấp 4 - 5 lần thế này" - bài viết được chia sẻ khắp mạng xã hội.

Tuy nhiên, đây chỉ là thông tin trên mạng xã hội, từ một phía và chưa có chứng cứ xác thực. Phía Thủy Tiên cũng chưa lên tiếng về sự việc.

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Biệt thự Thủy Tiên - Ảnh: Internet

Được biết, gần đây trên mạng xã hội lại xuất hiện thông tin rằng Thủy Tiên đã hủy hợp đồng xây lại nhà trong lúc vướng lùm xùm sao kê. Sau đó, Thủy Tiên cũng đã cho biết không có chuyện hủy hợp đồng, chỉ là công trình hiện đang phải tạm dừng do Chỉ thị 16, nếu xây nhà trong tình hình này sẽ bị thanh tra lập biên bản. Hiện, sự việc vẫn đang được nhiều người quan tâm.

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Từ khóa:   Công Vinh và Thủy Tiên Thủy Tiên sao kê thầy phong thủy

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