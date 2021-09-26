Phương Thanh tiết lộ có người thuê IT tấn công các trang mạng bàn chuyện từ thiện, 'dằn mặt' đanh thép: 'Biết thân biết phận né ngay thằng em của chị ra'

Hậu trường 26/09/2021 10:20

Ca sĩ Phương Thanh vừa có một bài viết tiết lộ tình tiết mới gây sốc về vấn đề từ thiện đang hot thời gian gần đây.

Suốt thời gian gần đây, giới showbiz Việt được dịp dậy sóng khi liên tiếp vướng những ồn ào về chuyện từ thiện. Nhiều tên tuổi lớn liên tục bị réo gọi sao kê để chứng minh sự minh bạch. Song song đó, trên các diễn đàn mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều bàn tán, bình luận của netizen trước mỗi thông tin mới về chủ đề nóng này.

Đêm muộn hôm qua, nữ ca sĩ Phương Thanh đã bất ngờ đăng tải một bài viết ẩn ý về việc có người định thuê IT để hack các trang mạng đang bàn luận về vấn đề từ thiện. Ngạc nhiên hơn, IT được thuê lại chính làm em của nữ ca sĩ.

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Bài viết của Phương Thanh - Ảnh: Chụp màn hình

"Vụ từ thiện đang thị phi, em không nên cho người liên lạc với thằng em IT của chị Chanh (Phương Thanh) hack mấy trang mạng đang tố vụ từ thiện. Chị Chanh nghiêm cấm. Biết thân biết phận né ngay thằng em của chị ra, nó không dính vào đâu. Lộ ra thêm tin nhắn thuê nó đi hack..." - nữ ca sĩ viết trên trang các nhân.

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Nữ ca sĩ Phương Thanh  - Ảnh: Internet

Theo đó, Phương Thanh thể hiện thái độ phản đối việc thuê hacker tấn công các trang mạng xã hội này đến 'ém' chuyện từ thiện. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn công khai bảo vệ người thân và "dằn mặt" kẻ này bằng các dọa sẽ tung hết tin nhắn thuê hacker và khiến sự việc càng trở nên nghiêm trọng hơn.

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Bình luận của một cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

 

Thông tin trên sau khi được đăng tải đã thu hút đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Vì nữ ca sĩ không hề chỉ đích danh ai nên netizen liên tục bàn tán xôn xao, nhiều người thậm chí còn liệt kê ra một vài cái tên nằm trong viện tình nghi. Tuy nhiên, thực hư thông tin này vẫn chưa được làm rõ.

 

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Từ khóa:   ca sỉ Phương Thanh IT Sao Việt làm từ thiện

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