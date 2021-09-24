Bàn về thời gian giữ tiền từ thiện, Tiến sĩ luật chia sẻ: 'Hoài Linh vận động vì mục đích bão lũ thì chỉ giải quyết trong bão lũ'

Tại đây, ca sĩ Thái Thùy Linh đã mạnh dạn đặt ra câu hỏi liên quan đến thời gian từ thiện và có nhắc đến trường hợp NSƯT Hoài Linh. Bởi lẽ, nam nghệ sĩ đưa ra nhiều lý do để giải thích cho sự chậm trễ nhưng "như thế có vi phạm pháp luật hay không?"

Theo Pháp luật và Bạn đọc, chiều ngày 24/9, báo Đại Đoàn Kết đã tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến: "Cá nhân từ thiện thế nào cho đúng?" với sự tham gia của các khách mời gồm ông Lưu Bình Nhưỡng - Tiến sĩ Luật, ĐBQH khóa XIV, Đại tá, Tiến sĩ, Luật sư Lê Ngọc Khánh và một số nghệ sĩ nổi tiếng thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện như MC Phan Anh; ca sĩ Thái Thùy Linh .

Còn để dẫn ra một luật cụ thể là giữ tiền trong bao nhiêu lâu là hành vi chiếm đoạt tài sản thì hình như tôi chưa thấy ở đâu trả lời cụ thể về điều đó" - Thái Thùy Linh đặt câu hỏi trong buổi tọa đàm.

"Làm từ thiện từ bao nhiêu tiền sẽ phải khai báo cho ai? Giữ tiền từ thiện trong bao nhiêu lâu là vi phạm pháp luật? Ví dụ như trường hợp của nghệ sĩ Hoài Linh, nghệ sĩ đưa ra rất nhiều lý do, như thế có vi phạm pháp luật hay không? Thực sự đây vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ, trên mạng vẫn đang cãi nhau về điều đó.

NSƯT Hoài Linh - Ảnh: Internet

Trả lời câu hỏi trên, tiến sĩ Lưu Bình Nhưỡng cho biết "có những thứ không bàn đến thời gian". Tuy nhiên, đối với trường hợp của Hoài Linh, ban đầu nam nghệ sĩ vận động vì mục đích bão lũ thì chỉ giải quyết trong bão lũ.

"Có những thứ không bàn đến thời gian. Nhưng ở trường hợp của Hoài Linh thì anh ấy vận động vì mục đích gì? Vận động vì mục đích bão lũ thì chỉ giải quyết trong bão lũ.

Nếu qua rồi mà anh vẫn cầm (tiền) thì người ta không chấp nhận. Chúng ta phải hiểu mục đích là rất quan trọng. Anh ấy phải giải ngân ngay chứ. Kể cả anh ấy chồng thêm lãi cũng không được..." - Tiến sĩ Lưu Bình Nhưỡng chia sẻ.

Ông Lưu Bình Nhưỡng - Ảnh: Internet

Được biết, vào đợt lũ lụt miền Trung vừa rồi, danh hài Hoài Linh đã đứng ra kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ và thu được số tiền hơn tỷ đồng. Tuy nhiên, 6 tháng sau, cả showbiz xôn xao trước thông tin nam nghệ sĩ vẫn còn giữ số tiền ấy trong tài khoản. Hoài Linh nhận được vô số lời chỉ trích của dư luận.

Trước tình hình trên, phía nam nghệ sĩ đã lên tiếng giải thích rằng vì dịch Covid-19 và tình trạng sức khỏe không tốt nên chưa đến tận nơi giúp đỡ bà con. Thế nhưng, ồn ào vẫn không có dấu hiệu lắng xuống mà còn bùng lên dữ dội.

Ngày 3/6, ông Hà Văn Tự - đại diện nam nghệ sĩ xác nhận đã hoàn thành chuyến đi từ thiện đến các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi và tổng số tiền hỗ trợ từ năm 2020 đến thời điểm đi phát quà là hơn 15,2 tỷ đồng. Hiện, mọi động thái của Hoài Linh vẫn nhận được sự chú ý từ công chúng.