Sau thông tin sức khỏe Phi Nhung đi xuống, "gia đình nên chuẩn bị tinh thần", chiều ngày 26/9, siêu mẫu Xuân Lan đã cập nhật tình trạng sức khỏe mới nhất của nữ ca sĩ.

Ca sĩ Phi Nhung nhập viện điều trị Covid-19 cũng đã được một thời gian. Mới đây, thông tin nữ ca sĩ nguy kịch, bác sĩ nhắn gia đình chuẩn bị tâm lý khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Ai nấy cũng đều lo lắng cho cô. Ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: Internet Chiều ngày 26/9, Xuân Lan có bài đăng gây chú ý trên trang cá nhân liên quan đến Phi Nhung. Theo đó, siêu mẫu cho biết khi thành phố đang chịu nhiều ảnh hưởng từ dịch Covid-19, nhiều bà con lâm vào hoàn cảnh khó khăn, Phi Nhung đã hủy chuyến bay về Mỹ để ở lại tiếp tục làm thiện nguyện. Tuy nhiên, chuyện không may mắn đã xảy ra khi nữ ca sĩ mắc Covid-19.

Siêu mẫu Xuân Lan - Ảnh: Internet Đáng nói, trong khi những người yêu thương Phi Nhung thật sự luôn hạn chế chia sẽ những thông tin tiêu cực, hằng ngày cầu nguyện cho cô thì có một số người tự nhận là thân thiết lại đang "lợi dụng bệnh tình của chị để thỏa mãn sự quan trọng, còn tỏ ra đau đớn đến nỗi ra kịp clip khóc thương". "Vậy mà những người mở miệng là thân, mở miệng là thương đang lợi dụng bệnh tình của chị để thỏa mãn sự quan trọng, còn tỏ ra đau đớn đến nỗi ra kịp clip khóc thương. Người nào cũng thể hiện mình là người đưa tin nhanh nhất và thông tin mình là chính xác, bất chấp sự khó xử của gia đình chị, bất chấp sự lo lắng của những người đang chăm lo cho chị.

Thử hỏi lúc chị Nhung bị chửi, bị 'ném đá' thì mấy người 'thân' này sao không lên tiếng giùm một câu là 'tôi tin Phi Nhung'? Giờ lại suốt ngày hóng thông tin và đăng đàn tích cực vậy? Bớt giùm đi ạ. Làm vậy là thất đức lắm đó" - trích bài viết của Xuân Lan. Bài viết của Xuân Lan trên trang cá nhân -Ảnh: Chụp màn hình Sau tất cả, nữ siêu mẫu khẩn thiết mong người ngoài đừng chia sẻ những thông tin tiêu cực để tránh gây xôn xao dư luận trong lúc Phi Nhung đang chiến đấu với bệnh tật. "Nếu thật sự thương chị, đừng tạo điều kiện cho những người khác trù ẻo và nói điềm gở về chị nữa" - Xuân Lan "cảnh báo". Ngoài ra, ở cuối bài viết, nữ siêu mẫu cũng thông báo chính thức về tình trạng hiện tại của giọng ca "Bông điên điển": "Chị Nhung không có chết và cũng chưa ngồi dậy ăn cháo".

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