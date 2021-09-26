Nathan Lee gửi hit 'Giấc mơ tuyết trắng' sang Mỹ phối khí, không quên cà khịa đến 'ai đó' chuyện sao kê

Hậu trường 26/09/2021 15:34

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Nathan Lee đã có dòng trạng thái mới thông báo về tình hình ca khúc "Giấc mơ tuyết trắng" và gửi lời "cà khịa" đến "ai kia" chuyện từ thiện.

 

Những ngày vừa qua, thông tin ca sĩ Nathan Lee mua độc quyền ca khúc "Giấc mơ Tuyết Trắng" khiến dân tình xô xao. Được biết, đây là bài hát làm nên tên tuổi của THủy Tiên.

Mới đây, Nathan Lee cho biết đã chuyển ca khúc "Giấc mơ tuyết trắng" sang Mỹ phối khí và không quên "cà khịa" Thủy Tiên. Theo đó, Anh cho cho biết khi chuyển ca khúc về Mỹ tốn rất nhiều tiền, thế nhưng anh sẽ "sao kê đầy đủ cho quý".

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ca sĩ Nathan Lee  - Ảnh: Internet

Hành động này của nam ca sĩ được cho là bóng gió, cà khịa Thủy Tiên bởi nữ ca sĩ vừa vướng vào  lùm xùm sao kê tại ngân hàng. Trước đó, Nathan Lee cũng từng cảnh báo chuẩn bị "mất thêm vài bài nữa" khiến dân tình xôn xao.

Về việc bản hit một thời bị mua mất, suốt những ngày qua, trong khi Nathan Lee thường xuyên cập nhật thông tin về bài hát còn Thủy Tiên thì hoàn toàn không có động thái gì.

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Ca sĩ Thủy Tiên - Ảnh: Internet

Được biết, từ sau khi bộ phim "Tuyết Nhiệt Đới" nổi đình nổi đám thì ca khúc nhạc phim "Giấc mơ tuyết trắng" cũng trở thành một hiện tượng và gắn liền với ca sĩ thể hiện nó đó chính là Thủy Tiên. Đây được xem là một trong những ca khúc mang tên tuổi của nữ ca sĩ đến gần hơn với công chúng, tạo nền móng cho những thành công sau này.

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Từ khóa:   ca sĩ Thủy Tiên Nathan Lee mua hit

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