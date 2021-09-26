Phản ứng của bạn trai thiếu gia khi Hòa Minzy khoe bụng đầy vết rạn trên mạng xã hội

Hậu trường 26/09/2021 20:42

Ngay sau khi ca sĩ Hòa Minzy khoe các vết rạn chằng chịt sau khi sinh con lên mạng xã hội. Bạn trai Minh Hải đã có động thái bất ngờ.

Sáng ngày 26/9, ca sĩ Hòa Minzy đăng tải bức ảnh khoe vòng bụng chằng chịt những vết rạn sau sinh con, đính kèm là dòng trạng thái: "Vì Bo mà mẹ hạnh phúc luôn với những vết rạn chằng chịt đầy bụng. Tự tin lên nào các mẹ bỉm".

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Bài viết đầu tiên của nữ ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

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Bài đăng khoe cận cảnh vùng rạn - Ảnh: Chụp màn hình

Liên quan đến sự việc, mới đây, bạn trai Hòa Minzy cũng là bố của bé Bo đã không khiến hội chị em thất vọng khi chia sẻ lại một trong những bài viết của nữ ca sĩ và cho biết: "Không sao vẫn đẹp, nét đẹp thiêng liêng! Bố vẫn yêu! Okela".

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Thiếu gia Minh Hải có động thái mới Ảnh: Chụp màn hình

 

Bài viết ngay lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều netizen đã để lại bình luận khen ngợi, cũng như ngưỡng mộ hạnh phúc của hai người. Trong dân tình đang vô cùng cảm động thì Hòa Minzy lại để lại comment hài hước: "Cảm ơn chồng yêu. Lúc nào cũng khen rất giả trân nhưng không sao".

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Hòa Minzy và thiếu gia Minh Hải - Ảnh : Internet

 

Hòa Minzy và thiếu gia Minh Hải chính thức nên duyên và công khai với khán giả vào năm 2018. Cặp đôi này được nhận xét xứng đôi vừa lứa và qua thời gian khiến nhiều người quan tâm vì luôn dành cho nhau sự ngọt ngào hạnh phúc. Hòa Minzy đã bí mật sinh cho Minh Hải một cậu con trai kháu khỉnh - bé Bo - mà gần đây mới công khai trước dư luận và nhận được vô vàn sự yêu mến vì em bé rất khôi ngô và đáng yêu. 

Hòa Minzy từng tiết lộ sẽ kết hôn với bạn trai sau khi hoàn thành kế hoạch sinh con gái thứ hai.

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