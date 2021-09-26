Chồng đại gia của Đoàn Di Băng xuất hiện khác lạ trên mạng xã hội, netizen gấp rút: 'Truyền thái y'

Mới đây, doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ - chồng nữ ca sĩ Đoàn Di Bằng đã có bài đăng "gây bão" mạng xã hội liên quan đến bộ đồ bộ "thần thánh" của hội chị em.

Ca sĩ Đoàn Di Băng và ông xã doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ kết hôn vào năm 2012. Đám cưới của cặp đôi từng gây sốc lúc bấy giờ bởi chỉ thua đám cưới của "ngọc nữ" Tăng Thanh Hà về độ giàu có và xa xỉ. Được biết, chồng cô đã bỏ ra 3 tỷ đồng để tổ chức đám cưới với nữ ca sĩ. Sau hôn lễ, Di Băng rút lui khỏi cuộc sống showbiz và dành trọn thời gian cho gia đình, chồng con.

Ca sĩ Đoàn Di Bằng và ông xã doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ - Ảnh: Internet

Bên cạnh sự giàu có, đôi vợ chồng này dù đã có 3 con gái nhưng vẫn nổi tiếng với độ lầy lội hiếm có. Minh chứng rõ ràng nhất là mới đây, vị đại gia này đã chẳng ngại ngần khoe lên mạng xã hội khoảng khắc "tranh" mặt đồ bộ với vợ. Thậm chí, anh còn đính kèm dòng trạng thái "trách móc" rằng mặt mát vậy sau bấy lâu nay nữ ca sĩ lại giấu không cho anh mặc cùng.

Bài đăng 'gây bão' của chồng Đoàn Di Băng - Ảnh: Chụp màn hình

Có lẽ bộ đồ bộ vàng qua ư nổi bật và đáng yêu lại được đặt cạnh gương mặt "tấu hài" của vị đại gia nên không ít cư dân mạng đã bị "sốc văn hóa" và cần "truyền thái y gấp vì trọng thương khi anh Vũ mặc đồ bộ rồi".

Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Vị đại gia đăng ảnh cùng vợ - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, cũng ngay dưới phần bình luận, Nguyễn Quốc Vũ đã chia sẻ khoảnh khắc cùng bà xã diện đồ bộ đôi khiến nhiều người được dịp cười bò.

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