Nóng: Thông báo chính thức về thời gian diễn ra Lễ tưởng niệm và cầu siêu cho nữ ca sĩ Phi Nhung

Hậu trường 28/09/2021 18:02

Mới đây, trụ trì chùa Giác Ngộ đại diện tăng đoàn của chùa thông báo Lễ tưởng niệm và cầu siêu cho ca sĩ Phi Nhung đến đông đảo đồng nghiệp và người hâm mộ.

Liên quan đến sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung, được biết, NS Việt Hương - người được Wendy Phạm và gia đình của Phi Nhung uỷ quyền sẽ chuẩn bị các thủ tục hậu sự cho nữ ca sĩ. Bên cạnh đó, buổi Lễ tưởng niệm cho nữ ca sĩ cũng đã có thông tin chính thức.

Cụ thể, trên trang cá nhân, Thầy Thích Nhật Từ - trụ trì chùa Giác Ngộ đại diện tăng đoàn của chùa thông báo Lễ tưởng niệm và cầu siêu cho ca sĩ Phi Nhung sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ 45 phút ngày 28/9/2021 theo hình thức trực tuyến. Khán giả có thể truy cập vào đường dẫn YouTube hoặc Facebook của chùa Giác Ngộ để gửi lời tiễn biệt và cầu chúc cho ca sĩ Phi Nhung được ra đi thanh thản.

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Chùa Giác Ngộ sẽ tổ chức buổi Lễ tưởng niệm và cầu siêu cho nữ ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: Chụp màn hình

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Theo Thanh Niên, Phi Nhung qua đời trưa nay 28.9, tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Trước đó, hôm 24.9, nữ ca sĩ đã trải qua cuộc phẫu thuật lớn để kiểm tra tổn thương phổi. Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực cứu chữa nữ ca sĩ đã trút hơi thở cuối cùng trưa nay.

Trước đó, trong chuỗi ngày điều trị tích cực tại bệnh viện Chợ Rẫy, sức khỏe nữ ca sĩ Phi Nhung có lúc đã chuyển biến tốt. Bác sĩ trực tiếp điều trị cho Phi Nhung chia sẻ nữ ca sĩ có phản ứng lại khi nghe giọng bác sĩ gọi.

Nóng: Thông báo chính thức về thời gian diễn ra Lễ tưởng niệm và cầu siêu cho nữ ca sĩ Phi Nhung - Ảnh 3
Ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: Internet

Chiều 10/9, một bác sĩ tại bệnh viện Chợ Rẫy cho biết sức khỏe Phi Nhung chuyển biến nặng, phổi nữ ca sĩ bị tổn thương nghiêm trọng. Trước tình hình này, các bác sĩ đã quyết định can thiệp ECMO cho Phi Nhung để điều trị Covid-19. 

Trong tối ngày 22/9, nhiều sao Việt đột ngột đăng đàn cầu bình an và hy vọng Phi Nhung sớm vượt qua với nhiều lời lẽ hết sức xúc động khiến dư luận không khỏi hoang mang, lo lắn cho cô.  

Tuy nhiên, sau đó, tình hình sức khỏe của Phi Nhung đột ngột chuyển biến xấu. Nữ ca sĩ được xác định qua đời vì COVID-19.

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